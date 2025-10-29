Футболист сборной Украины, которого выгоняет итальянский тренер, забил победный гол через 8 минут после выхода на поле. Видео

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик стал главным героем матча Серии А, принеся римской команде победу над "Пармой" в 9-м туре чемпионата Италии. Форвард сборной Украины вышел на замену на 73-й минуте и уже через восемь минут забил решающий мяч.

Наш соотечественник в чужой штрафной получил передачу от Матиаса Суле, первым касанием элегантно обработал мяч, а вторым ювелирно точно пробил мимо голкипера гостей Зиона Сузуки – 2:1. Этот гол стал для Артема вторым в сезоне и помог римскому клубу одержать важную домашнюю победу.

Любопытно, что форвард провел не лучший период в отношениях с главным тренером "Ромы" Джан Пьеро Гасперини, который, по данным итальянской прессы, был недоволен украинцем.

Кроме того, матч против "Пармы" стал для Довбика юбилейным — он провел 40-й поединок в Серии А, став пятым украинцем в истории, которому удалось достичь этой отметки. До него в элитном дивизионе Италии 40 и более матчей сыграли Андрей Шевченко (226), Руслан Малиновский (160), Виктор Коваленко (68) и Александр Заваров (60).

Довбик пришёл в клуб летом 2024 года за почти 35 миллионов евро, будучи лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Однако за прошедший год его игра в Риме так и не оправдала ожиданий. a пишет, что Добвик провалил доверие Гасперини и тренер ещё летом хотел нападающего с иными характеристиками, но клуб не смог продать украинца без убытков и не получил достойных предложений.

