Играл в Австрии: 'Ливерпуль' подписал футболиста сборной Украины

14-летний украинский футболист Мирослав Васьковский стал игроком академии английского "Ливерпуля". Наш юный соотечественник подписал долгосрочный контакт с легендарным клубом со стадиона "Энфилд Роуд", перейдя из венской "Аустрии".

Об этом информирует академия "мерсисайдцев" на своей странице в социальной сети Instagram, приветствуя Мирослава в своих рядах. Известно, что Васьковский выступает на позиции атакующего полузащитника и является игроком сборной Украины U-15.

"Ливерпуль" завершил подписание 14-летнего полузащитника Мирослава Васьковского из австрийского клуба "Аустрия Вена". Воспитанник академии киевского "Локомотива", украинский игрок молодежной сборной до 15 лет присоединился к "Аустрии Вена" в 2022 году, а покинул клуб в 2024 году. Добро пожаловать в "Ливерпуль", Мирослав!" – говорится в заявлении британского клуба.

Васьковский выступал за столичный "Локомотив" до начала полномасштабного вторжения России, после чего покинул страну. На минувшей неделе украинская сборная U-15 выиграла турнир развития УЕФА в Лиссабоне, обыграв Грецию, Ирландию и Португалию (в серии пенальти), однако Васьковский не был вызван в команду.

