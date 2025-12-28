Футболиста сборной Украины, которого выгоняют из 'Ромы', согласились 'подобрать'

Период Артема Довбика в "Роме" завершается: 28-летний нападающий сборной Украины так и не стал ключевой фигурой атаки римлян после яркого сезона в Испании. На этом фоне "Бетис" увидел шанс вернуть форварда в Ла Лигу и уже начал прорабатывать вариант его перехода, пишет Fichajes.net.

Видео дня

Довбик перебрался в Италию после феноменального сезона 2023/24 в "Жироне", однако в Серии А не смог закрепиться в статусе безусловного лидера.

В дебютном сезоне он забил 17 мячей во всех турнирах, что позволяло говорить о кредите доверия, но в текущем чемпионате его показатели резко просели: всего два гола, все меньше игрового времени и заметная потеря уверенности. В "Роме" уже признают, что ожидаемого эффекта от трансфера не получилось.

В "Бетисе" считают, что спад украинца связан прежде всего с контекстом, а не с утратой класса. В клубе уверены, что Довбик по-прежнему остается форвардом высокого уровня, который хорошо подходит под стиль команды благодаря физической мощи, умению открываться в штрафной и эффективно завершать атаки.

Севильцам остро не хватает нападающего, способного стабильно решать исход матчей в Ла Лиге, а возвращение игрока, уже успешно проявившего себя в Испании, выглядит особенно привлекательным. Сам футболист также позитивно относится к идее камбэка в чемпионат, где чувствовал себя комфортно и результативно.

Главная сложность сделки связана с финансами. "Рома" не готова отпускать игрока за бесценок, учитывая, что менее двух лет назад заплатила за него около 30 миллионов евро. Тем не менее римский клуб начинает рассматривать более гибкие варианты, которые позволят оформить трансфер без серьезных потерь.

Одним из таких вариантов может стать обмен с доплатой. "Бетис" предложил схему, при которой в сделку будут включены футболисты, не входящие в долгосрочные планы Мануэля Пеллегрини. В числе возможных кандидатов фигурирует Чими Авила, чье будущее в Севилье под вопросом, а также Седрик Бакамбу, который стабильно проявлял себя в еврокубках, но менее убедительно выглядел в Ла Лиге. Их включение в переговоры может существенно снизить денежную часть трансфера.

В Италии допускают, что уход Довбика вполне реален: "Роме" необходимо перестраивать проект и освобождать ресурсы под новые усиления. Для "Бетиса" же это шанс провернуть один из самых заметных трансферов года и серьезно усилить атаку. Переговоры пока находятся на начальной стадии, однако интерес сторон взаимный, и обсуждение сделки постепенно продвигается.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "подобрать" Артема отказался испанский "Атлетико". В мадридском клубе не увидели смысла в трансфере украинца и отклонили предложение римлян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!