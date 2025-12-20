УкраїнськаУКР
Итальянский топ-клуб выгоняет футболиста сборной Украины

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
Римская "Рома" приняла решение расстаться с украинским нападающим Артемом Довбиком. Итальянский топ-клуб больше не видит футболиста в своих планах на ближайший сезон. По информации итальянского журналиста Николы Скиры, руководство "Ромы" уже начало поиск вариантов трудоустройства украинского форварда за пределами Серии А.

Источник утверждает, что римский клуб предложил 28-летнего игрока сборной Украины сразу нескольким представителям Английской Премьер-лиги. В список потенциальных покупателей вошли "Сандерленд", "Вест Гем" и "Эвертон".

В нынешнем сезоне 2025/26 Довбик провел 14 матчей на клубном уровне. В этих встречах нападающий забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Контракт игрока с "Ромой" продолжает действовать, однако римляне готовы рассмотреть предложения о его трансфере.

16 декабря информацию о потенциальном трансфере Довбика опубликовал журналист Маттео Моретто. По его сведениям, наш соотечественник может покинуть столичный клуб уже в январе в рамках возможного обмена с "Эвертоном"

Довбик перешёл в "Рому" летом 2024 года за почти 35 миллионов евро после успешного сезона в Испании, но не оправдал ожиданий клуба.

Тренер Джан Пьеро Гасперини признал, что атаке нужны изменения. Спортивный директор Фредерик Масара подтвердил, что клуб готов к трансферным решениям в январе, если появятся подходящие возможности.

