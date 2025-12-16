'Рома' выгоняет футболиста сборной Украины

Нападающий сборной Украины Артем Довбик может покинуть "Рому" уже в январе в рамках возможного обмена с "Эвертоном", сообщает журналист Маттео Моретто. Руководство римского клуба рассматривает вариант, при котором на место украинца придёт форвард Бета, а сам Довбик получит возможность продолжить карьеру в новом клубе.

По информации источников, 28-летний нападающий пока не определился с будущим, однако уже сообщил агенту о желании сменить команду. В текущем сезоне на его счету 2 гола и 2 ассиста в 14 матчах, у потенциального обменного игрока Беты — 2 гола в 18 матчах.

Довбик перешёл в "Рому" летом 2024 года за почти 35 миллионов евро после успешного сезона в Испании, но не оправдал ожиданий клуба. Тенер Джан Пьеро Гасперини признал, что атаке нужны изменения. Спортивный директор Фредерик Масара подтвердил, что клуб готов к трансферным решениям в январе, если появятся подходящие возможности.

