Форвард сборной Украины и "Ромы" Артем Довбик в ближайшее будущее покинет итальянский клуб, сообщает Gazzetta dello Sport. После неудачного матча против "Виктории" Пльзень 28-летний украинский нападающий вновь подвергся шквалу критики и свисту с трибун "Олимпико", а руководство клуба и тренер Джан Пьеро Гасперини публично признали: в атаке нужны перемены.

Довбик пришёл в клуб летом 2024 года за почти 35 миллионов евро, будучи лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Однако за прошедший год его игра в Риме так и не оправдала ожиданий. a пишет, что Добвик провалил доверие Гасперини и тренер ещё летом хотел нападающего с иными характеристиками, но клуб не смог продать украинца без убытков и не получил достойных предложений.

После последнего тура главный тренер заявил, что "в атаке надо искать решения", а Довбик во время замены был освистан болельщиками. Источник сообщает, что сам футболист недоволен своим положением и уже сообщил агенту о желании сменить клуб. Стороны совместно ищут вариант ухода, включая аренду в январе.

Спортивный директор Фредерик Масара подтвердил готовность к изменениям: "Мы должны признать, что наш атакующий потенциал оставляет желать лучшего. В январе будем готовы действовать, если появятся подходящие возможности".

В случае продажи Довбика "Рома" намерена подписать нового форварда. Среди рассматриваемых кандидатур — Джошуа Зиркзее из "Манчестер Юнайтед", Арно Калимуэндо из "Ноттингема" и нигериец Промис Дэвид из "Сент-Жиллуа".

