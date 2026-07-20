Испания установила мировой рекорд, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026

Сборная Испании по футболу во второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира. Накануне в Нью-Йорке "фурия роха" в финальном матче первенства планеты-2026 в дополнительное время обыграла команду Аргентины благодаря единственному голу форварда "Барселоны" Феррана Торреса.

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Для пиренейцев этот матч стал 38 подряд, в котором они не проиграли в основное или дополнительное время, информирует официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА). По этом показателю Испания стала лучшей командой в истории, превзойдя достижение итальянской национальной команды.

В последний раз "фурия роха" проигрывала в марте 2024 года. Тогда в товарищеском матче она уступила колумбийцам. Всего с этого момента подопечные тренера Луиса Де Ла Фуэнте одержали 29 побед и девять раз сыграли вничью.

САМЫЕ ДЛИННЫЕ БЕСПРОИГРЫШНЫЕ СЕРИИ

Испания – 38 матчей (продолжается с 2024 года)

Италия – 37 матчей (2018-21)

Аргентина – 36 матчей (2019-22)

Бразилия – 35 матчей (1993-96)

Испания – 35 матчей (2007-09)

Сенегал – 33 матча (2023-25)

Марокко – 33 матча (2025-26)

Аргентина – 31 матч (1991-93)

Испания – 31 матч (1994-98)

Марокко – 31 матч (2019-22)

Свой следующий матч испанцы сыграют в конце сентября в рамках нового розыгрыша Лиги наций. Их соперниками станут бронзовые медалисты ЧМ-2026 англичане.

Как сообщал OBOZ.UA, футболисты сборных Испании и Аргентины устроили массовую драку после финала чемпионата мира.

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