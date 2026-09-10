Искусственный интеллект назвал точный счет первого матча "Шахтера" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" в четверг, 10 сентября, проведет стартовий матч нового розыгрыша Лиги чемпионов, в котором его соперником на выезде будет нидерландский ПСВ Эйндховен. "Горняки" вернулись в самый престижный европейский клубный турнир после того, как пропустили один сезон.

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Встречу принимает стадион "Филипс". Стартовый свисток арбитра Халила Мелера из Турции прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Искусственный интеллект Gemini корпорации Google называет фаворитом противостояния хозяев поля. Нейросеть предполагает, что команды сделают ставку на открытый футбол, что должно вылить в немалое количество забитых мячей.

"Матч обещает быть чрезвычайно динамичным и результативным. Поскольку обе команды придерживаются открытого и нацеленного на атаку футбола (вспомним хотя бы их драматическую встречу в ноябре 2024 года, которая завершилась со счётом 3:2 в пользу ПСВ), высока вероятность обмена голами. Ожидаемый ход матча: преимущество хозяев, но "Шахтер" будет опасно отвечать контратаками. Прогноз результата: победа ПСВ или результативная ничья. Вероятный счет: 2:1 или 3:1 в пользу нидерландского клуба", – прогнозирует ИИ.

Единственный матч соперников прошел в сезоне 2024/25, когда "горняки" выигрывали 2:0 до 87-й минуты, но умудрились проиграть.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение в пользу Украины на старте нового розыгрыша Лиги чемпионов.

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