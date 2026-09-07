УЕФА на старте Лиги чемпионов принял решение в пользу Украины

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч первого же тура нового розыгрыша Лиги чемпионов, основной этап которого стартует уже 8 сентября. Наши соотечественники будут работать на поединке действующего победителя турнира – французского "Пари Сен-Жермен".

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На противостояние сильнейшей команды Европы с братиславским "Слованом" Европейский футбольный союз (УЕФА) отправил судить Николая Балакина, информирует сайт организации. Рефери из Киевской области будут помогать лайнсмены Александр Беркут и Виктор Матяш, а роль четвертого рефери на игре во Франции исполнит Дмитрий Панчишин.

Традиционно на игре Лиги чемпионов будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR). Украинцам в работе с ней будет ассистировать англичанин Майкл Салисбери.

Сам матч ПСЖ – "Слован" состоится в среду, 9 сентября. Время начала – 22:00 по киевскому времени.

Интересно, что в составе обеих команд выступают украинские футболисты. Цвета ПСЖ защищает Илья Забарный, а за "Слован" играют Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич, однако последний не был заявлен на турнир.

Отметим, что Балакин имеет в своем активе четыре матча основной сетки Лиги чемпионов. В последний раз он работал на игре "Штурма" и "Лейпцига" в январе 2025 года.

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