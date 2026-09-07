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УЕФА на старте Лиги чемпионов принял решение в пользу Украины

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Балакин получил новое назначение в Лиге чемпионов
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Украинская бригада арбитров получила назначение на матч первого же тура нового розыгрыша Лиги чемпионов, основной этап которого стартует уже 8 сентября. Наши соотечественники будут работать на поединке действующего победителя турнира – французского "Пари Сен-Жермен".

На противостояние сильнейшей команды Европы с братиславским "Слованом" Европейский футбольный союз (УЕФА) отправил судить Николая Балакина, информирует сайт организации. Рефери из Киевской области будут помогать лайнсмены Александр Беркут и Виктор Матяш, а роль четвертого рефери на игре во Франции исполнит Дмитрий Панчишин.

Бригада арбитров Николая Балакина.
Илья Забарный выиграл Лигу чемпионов.

Традиционно на игре Лиги чемпионов будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR). Украинцам в работе с ней будет ассистировать англичанин Майкл Салисбери.

Сам матч ПСЖ – "Слован" состоится в среду, 9 сентября. Время начала – 22:00 по киевскому времени.

Интересно, что в составе обеих команд выступают украинские футболисты. Цвета ПСЖ защищает Илья Забарный, а за "Слован" играют Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич, однако последний не был заявлен на турнир.

Игроки "Слована".
Это будет уже третий год ЛЧ в новом формате.

Отметим, что Балакин имеет в своем активе четыре матча основной сетки Лиги чемпионов. В последний раз он работал на игре "Штурма" и "Лейпцига" в январе 2025 года.

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