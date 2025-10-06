Искусственный интеллект назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины в пятницу, 10 октября, проведет один из ключевых матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года. Подопечные тренера Сергея Реброва в этот день сыграют на выезде со своим основным конкурентом командой Исландии.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Лейгардальсведлюр" в Рейкьявике. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Исландия – Украина. Время начала – в 21:45 по Киеву.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, считает фаворитом хозяев поля. Нейросеть, учитывая кадровые трудности тренерского штаба Реброва, который внес уже несколько изменений в первоначальный состав, предрекает Исландии минимальную победу.

"С учетом предыдущего анализа и информации, что Михаил Мудрик, Виктор Цыганков и Егор Ярмолюк недоступны для Украины, мой прогноз на точный счет матча отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина, который состоится 10 октября 2025 года в Рейкьявике, – Исландия 1:0 Украина. Альтернативный сценарий – ничья 0:0, если Украина сыграет максимально дисциплинированно в обороне, но я склоняюсь к минимальной победе Исландии из-за их домашней силы и уязвимости Украины в атаке", – прогнозирует Grok.

Напомним, что национальная команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026. "Сине-желтые" в первом матче проиграли Франции, а затем упустили победу над Азербайджаном.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть команду уже в октябре и оказаться в греческом "Панатинаикосе".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!