Участие в переговорных процессах и террор – кажется абсолютно не совместимые действия, но тем не менее российское руководство придерживается ущербной поведенческой линии в рамках которой они сочетаются. Своим злокачественным поведением на международной арене, в частности вооруженной агрессией против Украины Москва внесла сумятицу во всю систему международного права. Московская клика живет лишь своими криминальными понятиями, и ждать от Путина смены поведенческих повадок очень сомнительное решение.

Что же мы имеем на начало 2026 года по части самой важной проблемы региональной безопасности на просторах Европейского пространства – усмирения российской агрессивности и лихорадочных попыток выгрызать все больше украинских территорий любой ценой.

Москва истощена, но Путин не прекращает своей античеловечной риторики и не отказывается от планов геноцида украинского народа формально принимая участие в переговорных процессах аляскинско-маямского формата.

Следует сделать поправку на огромные страхи кремлевского руководителя после молниеносной операции США против венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Похоже местные элиты его слили, и он попал в руки американского правосудия. При этом дальнейшая политическая судьба Венесуэлы выглядит туманной, ведь Вашингтон пока не изложил своего видения обустройства данной нефтяной сверхдержавы. Какой будет американская роль в этом однозначно сказать нельзя. Но Путина настораживает как просто окружение Мадуро сдало его в руки врагов. Ему есть над чем призадуматься.

Эскалируют озабоченность путинцев события в еще одной стране Глобального Юга. Речь идет об Иране, где с конца декабря 2025 года набирают силу народные протесты против режима рахбара Хаменеи. Здесь США предостерегли местных мулл от силового сценария подавления революционных выступлений, что существенно повышает шансы протестной волны, которая пока не набрала еще и 20% своего потенциала. Падение исламской республики, которая ситуативно союзничает с РФ закроет Москве коридор на Юг, разрушит её единственный квазисуверенный геополитический проект и будет вынуждать с дополнительной скоростью сворачивать войну против Украины.

Также россиян заботит кризис теневого флота. За несколько дней американские ВМС задержали уже третий российский танкер, поскольку они все - Olina, Bella 1, Sophia - нарушали санкции США, перевозя нефть диктаторских режимов.У Путина вдруг резко начали аппелировать к международному праву, кричать о пиратстве, но ведь поздно пить Borjomi.

Тиски рисков народных протестов и кризис нефтяной экономики вынуждает скованного Путина нервничать и совершать новые преступления. Пока его спецпредставитель Дмитриев везет в Кремль из Парижа согласованный с Трампом мирный план, российский диктатор играет мускулами и придается актам террора.

В ночь на 9 января российская военщина применила ракетную систему "Орешник" против Украины, обстреляв объекты критической инфраструктуры во Львовской области. Массированным ракетным ударам подвергся Киев, где цель Кремля состояла в создании блекаута, подобно тому, что был реализован ранее в Одессе или Днепре.

Лишение гражданского населения доступа к базовым средствам выживания в условиях лютых морозов и сильных снегопадов – геноцид… Агрессор использует "генерала Мороза" для продавливания своих целей, создавая сложнейшие условия выживания для простых людей. Именно поэтому военные преступления РФ вынесены на рассмотрение экстренного заседания Совбеза ООН.

Хотелось бы верить, что международная реакция позволит если не остановить, то хотя бы ослабить российский террор. Поможет защитить украинцев от российского террора ради масштабирования плоскости мирных решений.