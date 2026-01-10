Трамп разбушевался: что означает захват Штатами танкеров Путина и согласование президента США на сокрушительный пакет для изоляции Москвы. Интервью с Шамшуром

Начало 2026 года обозначилось странной двойственностью в подходе США к России. С одной стороны, Дональд Трамп публично демонстрирует уверенность, что диктатор РФ Владимир Путин "хочет мира", а его команда через Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера передает Кремлю согласованный с Украиной проект мирного плана. Белый дом ждет четкого ответа Москвы и пытается создать впечатление управляемого, рационального процесса, где война может быть остановлена политическим соглашением.

С другой стороны, параллельно с дипломатическими сигналами Вашингтон резко повышает ставки. Санкционное давление выходит за пределы деклараций: законопроект Линдси Грэма с почти беспрецедентными полномочиями для экономической изоляции России получает одобрение Трампа, а теневая война против российского энергетического экспорта переходит в открытую фазу. Захват танкеров под российским флагом в Северной Атлантике стал не просто ударом по "теневому флоту", а демонстративной ломкой табу: американцы фактически показали, что российский триколор больше не является неприкосновенным вне территориальных вод РФ.

Реакция Москвы оказалась показательно сдержанной: без громких угроз, без симметричных шагов, с риторикой о "нарушении международного права", которую, впрочем, никто не подкрепил реальными действиями. На этом фоне демонстративный ракетный удар "Орешником" по Украине выглядит скорее попыткой компенсировать внешнюю слабость эскалацией против более слабой цели. В результате возникает ключевой вопрос: действительно ли Трамп расчищает Путину дорогу к выгодной сделке или, наоборот, создает для него все больше стратегических проблем, заставляя Кремль выбирать между уступками и рискованной эскалацией?

Своими мыслями по этому и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

– США передали России согласованный с Украиной мирный план. Белый дом хочет получить от Кремля четкий ответ относительно этого документа. В то же время Путин до сих пор не продемонстрировал никакой заинтересованности не только в заключении мирной договоренности, но и в серьезном обсуждении условий прекращения боевых действий. Как вы это видите – что здесь вообще может быть?

– Все эти факторы вряд ли могут сегодня сработать, потому что очевидно, что Путин согласится на прекращение огня только тогда, когда оно будет на его условиях. И тогда, когда он сам решит, что ему это нужно. До этого момента он считает, что свои цели способен достичь исключительно военным путем. В этом отношении вряд ли что-то кардинально изменилось. Это не значит, что он в принципе не может рассмотреть или даже согласиться на опцию прекращения огня. Но, как я уже говорил, на собственных условиях и при условии очень серьезных, болезненных уступок со стороны Украины. Фактически он рассматривает это не как прекращение огня, а как капитуляцию Украины.

Единственная реальная возможность остановить Путина – это заставить его. А для этого нужны соответствующие действия: существенное усиление военной помощи Украине и радикальное усиление санкционного давления. Кажется, для Трампа после Венесуэлы, после того, как он еще больше почувствовал себя, условно говоря, "директором вселенной", появляется возможность пойти на усиление санкций против России. Мы уже видели это, в частности, в истории с двумя танкерами. Вопрос в другом: захочет ли он это делать? Захочет ли он отказаться от возможности разговаривать с Путиным как с партнером – пусть и младшим, но партнером? Это мы увидим очень скоро. Об этом скажут не слова, а его действия.

– Тогда о действиях, которые уже произошли. Захват российского танкера – как вы это оцениваете? Трамп накануне дал интервью New York Times, довольно дерзко так отметив: да, мы захватили этот танкер, нефть изъяли, рядом были российские корабли и даже подводная лодка, но они не решились ни на какие действия после того, как американцы высадились на судно. Насколько это показательная история, на ваш взгляд, ведь уже анонсируются другие захваты?

– Она как раз очень хорошо вписывается в то, что он делал и говорил раньше. Первая часть – это стремление Трампа сохранить возможность разговаривать с Путиным и видеть его партнером в реализации крупных экономических мегапроектов, в частности в Арктике. Это соответствует политическим и экономическим интересам клана Трампа и близких к нему бизнес-групп. Но с другой стороны, сейчас он находится в состоянии, я бы даже сказал, используя психиатрическую терминологию, своеобразной мании – состоянии возвышенной, почти абсолютной самоуверенности. Он считает, что все должны безоговорочно подчиняться его желаниям и прихотям. И это касается также Путина.

Да, он его уважает, он хочет с ним сотрудничать. Но чем дальше, тем больше Трамп убеждается: это партнерство должно быть таким, где доминирующую роль будут играть Штаты. И подобными жестами, подобными действиями он фактически показывает Путину его место. В том числе это демонстрация недовольства тем, что Путин не идет ему навстречу так быстро и в таком объеме, как он рассчитывал. А для Трампа это не просто неудобство – это репутационные потери. И он воспринимает их как абсолютно неприемлемые для усиления позиций США в мире.

– Показал ли этот эпизод, что попытки Трампа завоевать благосклонность Путина имеют пределы и полны противоречий, и к тому же одновременно пересекаются со стремлением глобального доминирования США?

– Да, условный "двуугольник" Россия – США для Трампа сейчас выглядит значительно проще. Он может позволить себе вести себя увереннее. Соответственно, он, я думаю, будет настаивать на том, чтобы Путин принял его условия и предложенный им план – и будет делать это более агрессивно.

Но важно понимать: это происходит не ради поддержки Украины. Эти три-четыре ключевых фактора в политике Трампа по войне в Украине остаются неизменными. Первое – прекращение войны при любых условиях. Второе – Украина не является стратегическим партнером, ведь от партнерства с Россией Трамп рассчитывает получить значительно больше. Третье – Европа, к которой Трамп относится с откровенным презрением. Она рассматривается лишь как часть формального урегулирования – актер, который должен просто озвучить и принять то, что решат в Вашингтоне и в контактах с Москвой. И четвертое – использование Путина для реализации глобальных проектов и переформатирования мировой политики. Но после Венесуэлы, на мой взгляд, это определенный переломный момент, – ровно настолько, насколько это выгодно и нужно самому Трампу. Сейчас он считает, что может почти все, а потому российское участие ему еще нужно, но уже не в том объеме и не в том качестве, как раньше.

– Насколько это можно рассматривать как тестирование администрацией Трампа красных линий России? Ведь, как отмечается, это изменение флага с панамского на российский должно было стать для судна "броней", которую американцы не осмелятся пробить. В ходе операции поблизости действовали российские военно-морские силы, включая подводную лодку. Отмечается, что это было одно из ближайших касаний американских и российских войск за последние годы, но ВМС США демонстративно проигнорировали российский триколор и порт приписки Таганрог.

– Безусловно, это элемент дипломатической и политической игры. Попытка определить, до какого предела можно действовать так, как хочешь. И это, кстати, абсолютно зеркальная логика Путина. Мы же знаем: перед каждым серьезным шагом он запускает так называемые пробные шарики. А уже в зависимости от реакции – Европы или Трампа – корректирует или не корректирует свое поведение. То же самое мы сейчас видим и со стороны Трампа. Он пытается понять, до какого предела Путин готов балансировать: с одной стороны, вести себя агрессивно, с другой, не терять возможность переформатирования двусторонних отношений, которые начали складываться после прихода Трампа к власти. Это своеобразная дипломатическая и политическая чечетка с двух сторон. Возможно, не слишком изящная, но вполне очевидная. И сейчас, на мой взгляд, отбивать эту чечетку придется прежде всего Путину, потому что после событий в США баланс сил изменился в пользу Трампа.

Уже сейчас очевидно: американский президент готов не просто переставлять столы в мировой политике – он готов их переворачивать. Не просто переворачивать шахматную доску, а сбрасывать ее со стола и подбрасывать в воздух. Ограничений для него сейчас почти нет.

– Без учета мнения Путина или Си Цзиньпина или все же учитывая их интерес?

– Конечно, в идеальном варианте он хотел бы договориться с Путиным. Несмотря на всю воинственную риторику и те действия, которые мы наблюдаем. Но ключевым в этом треугольнике все же являются отношения между США и Китаем. Венесуэла – это в значительной степени удар именно по Китаю, который был основным покупателем венесуэльской нефти. Он вообще уязвим с точки зрения энергоресурсов, потому что значительную их часть импортирует. Кроме того, это контрбаланс и ответ на шантаж Пекина по редкоземельным материалам. Эти ресурсы есть в Венесуэле, есть в Гренландии – мы помним и другие истории. Трамп хочет использовать это, чтобы чувствовать себя максимально уверенно и независимо от Китая: ограничить его энергетические возможности и уменьшить зависимость США от китайских рычагов давления.

Есть еще один момент. И Россия, и Китай, но особенно РФ, потеряли важного политического клиента. Для Москвы это болезненно: это уже второй случай после Сирии – а я бы сказал, что даже третий, если вспомнить Армению. И понятно, что Путину это не может нравиться. Фактически, если у кого-то и сохранялась потенциальная возможность на реальную реакцию, то это Китай. Но и он ограничился общими, максимально осторожными формулировками. Показательной была и реакция России. Были сделаны необходимые дипломатические па, которые Москва не могла не сделать, но никаких серьезных последствий это не имело. Россия попыталась задействовать так называемый теневой флот, чтобы хоть как-то помочь режиму, который формально остался, хотя и без головы – без Мадуро. Но Трамп, по сути, этим жестом четко показал, кто в этой лавке хозяин.

– Если посмотреть на последние действия, то картина выглядит так: есть теневые санкции – захват российских танкеров. Далее – законопроект о следующих санкциях. Трамп его, наконец, поддержал, после месяцев ожиданий. То есть мы все же видим, что Трамп наступает на Путина? Да, не для защиты украинских интересов, но для того, чтобы послать в Кремль достаточно четкое и неприятное послание. Или нет?

– Я бы здесь призвал не спешить с выводами. Да, сейчас Трамп чувствует, что может вести себя с Путиным жестче, дерзостнее, даже агрессивнее. Но в то же время для него это момент выбора. Либо он делает несколько показательных, символических шагов и при этом сохраняет возможность переформатирования двусторонних отношений, которое началось после того известного телефонного разговора с Путиным. Либо он действительно переходит к серьезным мерам и существенно усиливает давление. И возможности для этого есть. Если вернуться к законопроекту Грэма – Блюменталя. Во-первых, это не первый раз, когда мы слышим, что "вот-вот" его примут. Будем надеяться, что на этот раз так и произойдет.

Однако есть принципиальный момент. Даже не потому, что на этот раз на нем настаивал Трамп. Санкции – это, по сути, почти исключительная прерогатива президента. Конгресс может принимать любые законопроекты, прописывать максимально жесткие механизмы, требовать немедленного применения санкций, но в итоге все зависит от президента: как именно они будут применены, в каком масштабе и с какими исключениями. Мы помним кейс "Северного потока-2" и, на мой взгляд, абсолютно контрпродуктивную позицию Байдена, когда санкции фактически были приостановлены. Сегодня мы пожинаем плоды этого решения. Так что все упирается в Трампа. Подпишет ли он этот законопроект без оговорок – это во-первых. Во-вторых, как именно он будет его применять. И даже с учетом его нынешней, если так можно сказать, гиперсамоуверенности – если вообще возможен более высокий уровень самоуверенности, чем у Трампа, – меня особенно интересует другое: как он поведет себя в отношении Китая и Индии.

С Индией он чувствует себя достаточно уверенно, учитывая то, что Моди также вынужден балансировать. А вот с Китаем Трамп все-таки хочет договориться. И представить, что он реально накладывает 500-процентные тарифы на Китай, пока достаточно сложно. Я не говорю, что это невозможно. Но это прямо противоречило бы его стратегическому намерению все же договориться с Пекином.

– То есть вы считаете, что стоит вернуться к той фразе Трампа из интервью New York Times, где он сказал: "Я поддержал законопроект о санкциях против России, но надеюсь, что применять его не придется"?

– Именно так. Мы часто говорим об эмоциональных качелях и волатильности Трампа, но это как раз пример того, что есть вещи, от которых он не отступает. Если посмотреть на санкции против России, то, во-первых, они начали реально вводиться только после санкций против "Роснефти" и "Лукойла". А во-вторых, Трамп всегда говорил: нет, не надо, мы же в переговорном процессе.

Он постоянно подчеркивал: мы ведем переговоры, нельзя их сорвать. И даже сейчас, когда он считает свои позиции более чем железобетонными, он все равно исходит из предположения, что санкции, возможно, применять не придется. В какой-то степени это соответствует тому, что уже называют доктриной Трампа: достигать результата самим фактом демонстрации силы. В отношении России слово "запугивание", возможно, слишком сильное, но речь идет именно о демонстрации американской мощи.

Трамп считает, что этого должно быть достаточно. А вот если он увидит, что и это не работает, будет ли он готов применить санкции в полном объеме – это вопрос открытый. Сейчас однозначного ответа на него нет.

– Почему Россия так вяло отреагировала на ситуацию с танкером? Ведь в пропагандистской среде это почти подается как акт объявления войны. Захват судна под российским флагом, рядом российские военные корабли, подводная лодка. Но это никого не остановило. Москва, наоборот, пытается максимально снизить напряжение. Почему?

– Политика Путина в отношении Трампа – это политика баланса. С одной стороны, расчет был вполне прагматичный: затягивать войну, затягивать процесс, потому что у них, по их мнению, больше ресурса. А главное, к власти в Вашингтоне пришел человек, который относится и к Украине, и к России иначе, чем предыдущая администрация. И это можно использовать. Они это и используют. Появляется перспектива не просто завершения войны на определенном этапе, а завершения ее на условиях Путина и при помощи или, по крайней мере, при молчаливом согласии Трампа. Более того, войну можно сделать частью большого пазла, где общий пазл – переформатирование отношений между Россией и Соединенными Штатами. Путин очень хочет этого и считает это своим стратегическим интересом. Именно поэтому, чтобы не упустить такую возможность, Москва реагирует максимально сдержанно: формальные заявления есть, но реальной конфронтации нет.

Ситуация с Трампом четко показала: Путин многого добивается блефом и запугиванием. Но когда он видит перед собой реальную силу, которая готова противодействовать, на него можно влиять и заставлять его корректировать поведение. Раньше этого не делали ни европейцы, ни Байден. Теперь есть шанс, что это сделает Трамп, но не из симпатии к Украине и не из понимания ее стратегической важности для США. А исключительно потому, что это соответствует его собственным политическим интересам. И сейчас Путин в определенной степени напоминает дворового пса, который привык лаять и бросаться на более слабых. Но когда он видит перед собой не пуделя, а немецкую или бельгийскую овчарку, он быстро залезает обратно в будку и лает уже оттуда, моргая глазами. Сравнение грубое, но, к сожалению, очень точно описывает то, как Путин привык действовать. И эта модель была эффективна, вспомните 2022-й и начало 2023 года, когда ядерный шантаж и блеф давали ему реальные результаты.

– Демонстративный удар "Орешником" по гражданским объектам Украины – из этого ряда? Применение этой ракеты, которая является частью системы ядерного сдерживания, и ее демонстрация в боевых условиях – сигнал для западноевропейских стран и США? Ведь на этот раз место атаки было гораздо ближе к границе с Польшей, которая является членом НАТО и Евросоюза. Россия сигнализирует о непосредственной угрозе и эскалации конфликта со стороны Путина?

– Безусловно. Здесь, на мой взгляд, все достаточно очевидно. С одной стороны, это продолжение политики запугивания Украины и принуждения ее к капитуляции. Это абсолютно понятно. Особенно если учесть, что удар, как я убежден, был совершенно не случайно нанесен именно тогда, когда сложились такие метеорологические условия, которые делают последствия этого удара – и вообще ударов по крупным городам, по Киеву в частности – максимально болезненными для гражданского населения.

С другой стороны, это те самые "пробные пули", которые мы уже видели ранее: залеты самолетов, дронов, вялые реакции Запада. Путин сознательно продолжает эскалацию. Он пробует, тестирует и хочет увидеть, какой будет реакция европейских стран и Соединенных Штатов. Он определяет границы: где именно проходит линия дозволенного, на каком этапе и что ему фактически сходит с рук. И здесь не может быть никаких сомнений: если он увидит слабую, вялую или размытую реакцию – а сейчас все основания ожидать именно этого, – то, как говорится, продолжение следует. И эскалация будет продолжаться.

– Если все это подытожить, то все же Трамп своими действиями расчищает Путину дорогу к реализации его, как он говорит, "поставленных целей"? Или создает ему проблемы на этом пути?

– Мы должны четко осознавать одну вещь. Все это делается не из любви или ненависти к России. Это делается потому, что такое поведение Трамп считает выгодным для себя лично и для достижения своих политических целей. Именно поэтому мы периодически видим трамповские "взбрыкивания", вспышки раздражения и публичные сигналы недовольства Путиным.

С другой стороны, Трамп не хочет упустить возможность использовать Россию как инструмент для реализации значительно более широких, глобальных целей. И именно этим объясняется все его противоречивое поведение. Оно будет определяться не моральными соображениями, не поддержкой Украины, а исключительно тем, чего он хочет достичь и что считает для себя полезным в конкретный момент. Да, мы можем увидеть, как он "наступает на мозоли" Путину. Но для Трампа это не принципиально. Если это происходит только потому, что Путин не ведет себя так, как ожидает Трамп, и это вызывает у него негативные эмоции, – это одна история. Совсем другая история была бы тогда, если бы мы увидели изменение понимания того, что реально стоит на кону в этой войне. К сожалению, этого мы до сих пор не видим.

Последнее, что я хотел бы подчеркнуть. Сейчас очень много говорят о том, что Путина надо "посадить за стол переговоров", что надо договариваться. Но почти все – сознательно или бессознательно – упускают из виду ключевой момент. О чем именно сейчас идет речь? Речь идет о прекращении огня на российских условиях. Уступки требуют исключительно от Украины. И очень мало кто говорит о том, что будет после этого.

Как бы Уиткофф ни уверял, что это "мир навсегда", соглашение, которое может быть заключено в случае согласия Путина на прекращение огня, не будет справедливым миром для Украины, которая вынуждена будет идти на уступки. Это не длительный мир. Это лишь завершение одного этапа войны между Украиной и Россией. После этого начнется новый этап, и тогда, когда Путин посчитает это нужным. И в этом новом этапе уже будет другая стратегическая глубина, другие возможности как для Украины, так и для европейцев.

Трамп, в свою очередь, исходит из того, что Европа для него не является важной. И это как раз свидетельствует о ключевой проблеме – об отсутствии у него стратегического мышления, видения на несколько лет вперед. Сейчас он решил, что главное – реализовать свое видение доктрины Монро и именно там можно достичь наибольших результатов, в том числе экономических. То есть мы снова видим то, к чему уже привыкли: абсолютно транзакционный подход, который базируется не на стратегии, а на ее отсутствии.