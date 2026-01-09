У деятелей от политики в Москве совсем отшибло память, включая Вову Путина, поскольку они напрочь забыли чем закончился Карибский кризис в октябре 1962 года. Тогда СССР тоже имел ядерное оружие не меньшей дальности и мощности, чем у Соединенных Штатов. Напомню им, что Советы позорно отступили и вывезли все свои ракеты с Кубы после морской блокады этого острова. Сегодня они вовсю разгулялись со своими угрозами, которые Соединенные Штаты и в особенности Трамп, не терпящий угроз ни от кого, будут открыто игнорировать. Тем самым усугубляя политический кризис в лагере российского руководства. Начинать 3-ю мировую ради двух ржавых танкеров и принципа не будет никто. Это не начало мифической победы над врагами, это конец самой россии. Америка точно "не даст заднюю", как выражается пропагандистка Марго Симонян.

Все это выглядит смешно и даже грустно, несмотря на поддержку со стороны Китая. Отдать команду топить американские военные корабли Москва не решится ни за что, потому как за этим последует более жесткий ответ и ВМФ россии может прекратить свое существование за один день. Никакой "Посейдон" или "Орешник" не помогут и все это прекрасно понимают. Одно дело – разгонять облака в студии 1-го ТВ канала, другое дело – реальные действия и соотношение сил. После чего можно заказывать марш "Прощание славянки". Сегодня Америка на пороге введения самых жестких санкций против россии, которые способны добить дышащую на ладан экономику. С нулевыми доходами от продажи нефти экономика РФ не выдержит и года. Прогнозы о прекращения войны в Украине в начале 2027 по линии фронта в этой связи начинают выглядеть обнадеживающе. Пройдет еще год-два и без всякой войны все украинские регионы вернутся в Украину. Армия РФ, как и сама российская империя, прикажут "долго жить" и брать в плен ее остатки никто не захочет – они никому не нужны. Европа и Америка должны быть готовы к тому, что из-под обломков россии побегут миллионы беженцев с криками "спасите", как это было в начале 90-х.