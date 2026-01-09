Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер Украины. Обладатель Кубка Кубков и Суперкубка Европы 1975 года. Бронзовый призер Олимпийских игр-1976 в Монреале. Пятикратный чемпион СССР, единственный в нашем футболе семикратный обладатель Кубка страны (пять раз в составе "Динамо", по одному – в "Металлисте" и "Торпедо").

Знаком с Леонидом Буряком много лет. Буряк — прекрасный собеседник. В моем архиве много интервью, которые я в разные годы брал у него. Сотни вопросов задавал ему. Среди них был и этот: "У тебя, Леонид, прекрасная коллекция твоих футбольных наград. Все ли твои желания и мечты сбылись?"

Вот каким был его ответ.

"В одной из песен есть такие слова: "Мечты сбываются и не сбываются…" Благодарен футбольной судьбе, что, несмотря на многочисленные травмы, удалось поиграть на высоком уровне в большом футболе. Свою книгу я назвал "Я жил в счастливое футбольное время". Но моя одна мечта не осуществилась.

Какая, спрашиваешь ты? Мечтал сыграть на ЧМ 1982 в Испании. Играя в составе сборной, я получил немалый игровой опыт. Познал вкус многих международных матчей, еврокубковых игр, неоднократно становился чемпионом страны, обладателем Кубка.

Мечтал о ЧМ в Испании. Так хотелось сыграть со сборными Бразилии, Шотландии, Новой Зеландии, с которыми жребий свёл нашу команду в предварительной финальной группе ЧМ. 9 мая 1982 года в Москве, в финале Кубка СССР в матче с "Торпедо" (1:0), мы в шестой раз завоевали хрустальный трофей. А через неделю, 16 мая, в Киеве в матче чемпионата мы принимали харьковский "Металлист", который вернулся в высшую лигу.

В середине первого тайма, когда я владел мячом, против меня грубо сыграл Берников. Я почувствовал сильную боль в левой ноге. С трудом поднялся с газона. Сделав шаг-другой, в глазах потемнело. Я побежал, сцепив зубы, однако боль не стихала, охватила всю ногу железными клещами. Как-то дотянул до конца тайма. Заменил меня Веремеев.

Из душевой я уже выйти не смог. Не знал, как выбраться из кабины, пока не прибежал доктор Владимир Малюта. С его помощью я заковылял к выходу со стадиона. Неожиданно увидел Жанну с дочерью Оксаной. Не мог сразу сообразить, откуда они появились, ведь на стадион не пошли и остались дома смотреть матч по телевизору.

- Увидела по телевизору, как ты, Ленечка, упал. Поняла, случилось что-то серьезное. Вызвала такси, и мы приехали сюда.

- Вы поезжайте домой, а меня скорая доставит в травмпункт. Там скажут, что с ногой, — сказал я Жанне.

Взглянув на рентгеновский снимок, Виталий Николаевич Левенец, известный в Украине травматолог, можно сказать, "крестный отец" многих футболистов, нахмурился и сказал: "В гипс". "Что вы, доктор? — воскликнул я. — У меня скоро чемпионат мира в Испании".

Как выяснилось, в трех местах левой ноги была сломана кость. Левенец считал, что при таких переломах, если все будет хорошо, гипс можно будет снять не раньше, чем через пять-шесть недель. На протезном заводе мне изготовили специальное приспособление, позволяющее опираться на травмированную ногу. Через три недели сняли с ноги гипс. "Ну, — сказал Левенец, — бросай костыли". Я бросил костыли и… упал. Разучился стоять, ходить, — сказалась атрофия.

Через некоторое время меня пригласили в Москву. Приехал на тренировочную базу сборной, которую к чемпионату готовили Бесков, Лобановский и Ахалкаци. После нескольких беговых тестов все – и врачи сборной, и тренеры, да и я сам – поняли, что в Испанию в составе сборной я не полечу.

До старта 12-го чемпионата оставалось мало времени. Вернулся в Киев продолжать лечение. Через некоторое время неожиданный звонок из Москвы: "Завтра вылетаешь в Испанию. Все документы готовы, билет на самолет заказан". В Москве меня встретили Никита Павлович Симонян и мой товарищ, торпедовец Валерий Филатов. Поговорили – и в аэропорт. В тот же вечер, находясь в знойном Мадриде, вместе с сотрудниками нашего посольства смотрел матч ФРГ – Алжир. Немцы проиграли – первая сенсация Мундиаля есть.

На следующий день перелетел уже в Малагу, где выступала наша сборная, там и смотрел ее матчи. Выступили наши ребята неудачно. Чемпионом мира стала сборная Италии, победившая в финале команду ФРГ – 3:1".

Вот такую историю несбывшейся мечты поведал мне Леонид Буряк. А я рассказал ее вам, своим читателям.

* * *

В последнее время в Интернете все чаще появляются размышления и предложения многих болельщиков "Динамо" старшего поколения, адресованные руководству ФК "Динамо", в это сложное для команды время вновь привлечь к тренерской работе Леонида Буряка.

Завершив карьеру игрока, Буряк перешел на тренерскую работу. Напомню, работая главным тренером "Динамо", хоть и, к сожалению, непродолжительное время, его команда демонстрировала великолепную игру. Единственная осечка в еврокубковом матче со швейцарским "Туном" привела к тому, что Буряка отправили в отставку.

Хорошую игру демонстрировала и сборная Украины, которую он также недолго возглавлял. Также Буряк вывел тернопольскую "Ниву" из первой лиги в высший дивизион чемпионата Украины. Работая главным тренером "Черноморца", дважды со своими подопечными выигрывал серебряные медали чемпионата Украины. В 1994-м и 1995 годах Леонид Буряк был назван лучшим тренером страны, стал заслуженным тренером Украины. Много лет проработал в тренерском штабе сборной страны, которую возглавлял Валерий Лобановский.

Приглашен в "Динамо" Леонид Буряк был в 20 лет, и с тех пор верой и правдой с динамовским сердцем он продолжает служить своему родному клубу. Я согласен с предложениями и размышлениями болельщиков "Динамо", согласны с ними и многие мои коллеги. Опыт Леонида Иосифовича Буряка нынешней команде "Динамо" и ее новому тренерскому штабу точно не помешали бы...