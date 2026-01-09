США и Украина подпишут соглашение о послевоенном восстановлении на $800 млрд – The Telegraph

Украина и США планируют подписать соглашение, которое предусматривает послевоенное восстановление Украины на 800 млрд долларов. Детали планируется согласовать в Давосе между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Telegraph. Издание отмечает, что план рассчитан на 10 лет.

"Украина и Соединенные Штаты планируют подписать соглашение о "процветании" для восстановления страны на встрече мировых лидеров в Давосе", – говорится в статье.

Отмечается, что Зеленский и Трамп планируют в Давосе окончательно согласовать детали соглашения.

По словам чиновников, с которыми общалось издание, план заключался в том, чтобы использовать встречу для завершения экономического соглашения – ключевого раздела предложения, поддержанного США, о прекращении войны.

Так называемый План процветания направлен на привлечение около 800 млрд долларов в течение десятилетия для восстановления Украины и содействия развитию экономики.

Европейцы отговорили Зеленского ехать в США

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский надеялся на следующей неделе посетить Белый дом, чтобы завершить и план экономического восстановления страны после войны, и соглашение о гарантиях безопасности.

Однако европейские партнеры из "коалиции желающих" посоветовали не ехать в США, а взамен предложили Всемирный экономический форум как более подходящую альтернативу для встречи с Трампом.

Украина надеется на гарантии безопасности от США

По словам Зеленского, это соглашение о процветании должно обеспечить "экономическое восстановление, возвращение рабочих мест и жизни в Украину".

Соглашение о восстановлении должно проложить путь для ряда займов, грантов и инвестиций от иностранных частных компаний.

Киев надеется, что, предложив Вашингтону свою долю в послевоенном восстановлении, особенно в проектах, которые Трампа могли бы заинтересовать, президент США будет более склонен предложить надежные гарантии безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, в ближайшее время встретится с президентом США Дональдом Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Такая встреча может состояться уже на следующей неделе – или в США, или на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

