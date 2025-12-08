Слезы Шевченко, судья Педерсен и автогол Ярмоленко: как Украина играла в плей-офф отбора ЧМ по футболу. Видео

Сборная Украины по футболу вновь постарается попасть на чемпионат мира через сито стыковых матчей. В полуфинале плей-офф "сине-желтые" сыграют с командой Швеции, а в случае успеха поспорят за путевку на первенство планеты 2026 года с сильнейших в противостоянии поляков и албанцев.

Видео дня

Для главной команды страны это будет уже шестая попытка преодолеть стадию плей-офф квалификации к мундиалю. Предыдущие пять завершились для украинцев полным фиаско – в них они ни разу не сумели выиграть путевку на главный турнир.

Впервые в стыках "сине-желтые" сыграли в отборе к ЧМ-98. Тогда подопечные тренера Йожефа Сабо встретились с Хорватией, которая в итоге станет бронзовым призером того мундиаля. В Загребе украинцы проиграли 0:2, а в Киеве при скандальном судействе норвежского арбитра Руне Педерсена сыграли вничью 1:1.

Через четыре года наша команда не имела никаких шансов в противостоянии с Германией – 1:1 дома и 1:4 в гостях. В отборе к первенству-2010 наши потерпели самое обидное фиаско, проиграв в Донецке грекам 0:1 после нулевой ничьей в Афинах. После финального свистка легендарный Андрей Шевченко не смог сдержать слез.

В квалификации к мундиалю-2014 украинцы в стыках встретились с Францией. Сенсационно победив в Киеве 2:0, на выезде под руководством тренера Михаила Фоменко "сине-желтые" уступили 0:3.

Наконец в 2022 году наша сборная в обновленном формате плей-офф сначала была сильнее Шотландии (3:1), а затем в драматичном противостоянии с Уэльсом проиграла 0:1 из-за автогола Андрея Ярмоленко.

Как сообщал OBOZ.UA, была опубликована статистика матчей между сборными Украины и Швеции перед плей-офф отбора к ЧМ-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!