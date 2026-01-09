Резерв+ временно не будет работать: военнообязанных украинцев предупредили, что надо сделать заранее

В субботу, 10 января, временно не будет работать приложение для военнообязанных, призывников и резервистов Резерв+. Это связано с плановыми техническими работами в реестре "Оберег", которые продлятся с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. В этот период в "Резерв+" временно нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID.

"Работы завершатся в 05:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме", – отметили в ведомстве.

Там напомнили, что для того, чтобы электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, необходимо заблаговременно загрузить PDF-версию. Для этого на главном экране приложения надо нажать плюс и выбрать "Загрузить PDF".

Ранее мы писали о том, что приложение Резерв+ получило новую возможность для военнообязанных граждан Украины. Речь идет об оповещении об отправке бумажных повесток по почте. Функцию ввели в 2026 году как часть развития цифрового взаимодействия между государством и гражданами.

Как сообщал OBOZ.UA, из приложения Резерв+ в некоторых случаях может исчезнуть на время часть военно-учетных данных. Адвокаты говорят, что переживать из-за этого не стоит.

