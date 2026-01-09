В Украине на выходных ударит до 18 градусов мороза: синоптик рассказала, где будет холоднее всего. Карта

В Украине, в субботу, 10 января, и в воскресенье, 11 января будет царить настоящая зимняя погода с осадками в виде снега, мокрого снега, гололеда и мороза.

Видео дня

Кое-где столбики термометров опустятся до -18 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам теплее будет только на востоке нашей страны и в Крыму.

"Выходные впереди. Смотрим на прогностические тенденции. Первое. Ветер стихнет, только завтра еще на Левобережье будут временами порывы до 15-20 метров в секунду. Направление – преимущественно западное. Второе. Этот циклон уйдет, однако другой подтянется на наши юг и восток", – говорится в сообщении.

Подробно о погодной картине на выходные

Диденко добавила, что ближайшей ночью в северных регионах будет идти небольшой снег, а днем, 10 января мокрый снег и дождь придут с новым циклоном на юг, восток и Днепропетровщину. Поэтому днем в большинстве областей без значительных осадков, однако на юге, а вечером и на востоке ожидаются мокрый снег и дождь и сильный ветер.

В западных регионах ближайшей ночью прогнозируют морозы до -12 – -18 градусов, днем температура будет колебаться в пределах -7 – -12 мороза.

На севере и в центральных областях ночью ожидается -7 – -14 градусов, а 10 января днем от -4 до -10. В южных и восточных регионах ночью столбики термометров опустятся до -2 – -7 градусов, днем температура составит от -2 до +2.

В Киеве в ночь на 10 января возможен небольшой снег, днем существенных осадков не прогнозируется. Западный ветер, по прогнозу Диденко, ослабнет до умеренного. Ночью температура снизится до -12 градусов, днем будет держаться около -10, а уже вечером субботы похолодает до -14. Ожидается гололедица.

В воскресенье в столице без осадков, сохранится гололедица. Ночью -15, днем -12 градусов.

В воскресенье, 11 января, сложные погодные условия прогнозируют на юге и востоке страны из-за очередного южного циклона. Возможны мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, сильный ветер и гололед. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается, лишь на западе возможен небольшой снег.

"Мороз в воскресенье усилится, только тепло будет в Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Морозы еще продлятся, какого-то СверхМороза я не вижу, пока, по крайней мере. Понятно, что ночные 12-18 градусов не рахат-лукум, но 25-30 градусов мороза, о которых говорили "британские ученые", не обнаружено в прогностических картах", – подчеркнула синоптик.

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили, что 9 января в Украине ожидается резкое ухудшение погоды. Штормовой ветер и метели накроют большинство областей, дороги будут опасно скользкими из-за гололеда.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что из-за сложных погодных условий учебные заведения должны перейти на дистанционный режим или продлить зимние каникулы. Речь идет обо всех учебных заведениях – дошкольного, общего среднего, профессионального профессионального предвысшего и высшего образования.

