Исландия – Украина: все подробности матча отбора ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу в пятницу, 10 октября, проведет очередной матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Команда Сергея Реброва сыграет один из наиболее важнейших поединков квалификации, соперником в котором у "сине-желтых" будет Исландия.

Встречу принимает стадион "Лейгардальсведлюр". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Исландия – Украина. Время начала – в 21:45 по Киеву.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИСЛАНДИЯ – УКРАИНА

Встречу можно будет увидеть на видеосервисе Megogo по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S", а также бесплатно в прямом эфире телеканала "Megogo СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях. Дополнительно трансляция появится на канале "Megogo Футбол Первый" и в отдельном pop-up разделе "Телевидение" в день игры.

ПРОГНОЗ НА ИСЛАНДИЯ – УКРАИНА

Букмекеры считают фаворитами противостояния нашу команду. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 2,37. Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех Исландии достигают уровня 2,90.

СУДЬИ НА ИСЛАНДИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Свен Яблонски. Помогать ему будут лайнсмены Эдуард Байтингер и Лассе Кословски. Роль четвертого рефери исполнит Флориан Бадштюбнер.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Беньямин Бранд.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Исландия: Вальдимарссон – Паульссон, Ингасон, Гретарссон, Эллертссон – Тейтур Тордарсон, Йоханнессон, Арнар Харальдссон – Гюдмюндссон, Андри Гудьонсен, Даниэль Гудьонсен.

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный, Малиновский – Гуцуляк, Бондаренко, Судаков – Ванат.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Соперники встречались друг с другом пять раз. В активе "сине-желтых" две победы при одном поражении. При этом единственный раз в Рейкьявике наша сборная побеждала в далеком 1999 году, когда в отборе к Евро выиграла благодаря голу с пенальти нынешнего наставника команды Сергея Реброва.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы крайне неудачно начали отбор, взяв лишь одно очко в двух стартовых матчах. В активе же Исландии есть победа над Азербайджаном.

