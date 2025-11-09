Ребров изменил состав сборной Украины на решающие матчи с Францией и Исландией в отборе ЧМ-2026

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров внес изменения в заявку сборной перед ноябрьскими матчами квалификации чемпионата мира 2026 года. Наставник довызвал в команду 22-летнего вингера киевского "Динамо" Назара Волошина.

Футболист в 20 матчах за столичный клуб забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. В первоначальном списке сборной не было ни одного номинального левого флангового игрока, кроме Георгия Судакова, который обычно выступает в центре поля.

Поводом для изменения состава стала травма нападающего "Ромы" Артема Довбика, полученная 9 ноября в поединке чемпионата Италии против "Удинезе". После этого Ребров оперативно усилил атакующую линию, добавив Волошина в список вызванных.

На счету игрока четыре матча за национальную команду и один результативный пас — именно в игре с Исландией, будущим соперником украинцев.

Сборная Украины проведет два ключевых матча отбора ЧМ-2026: 13 ноября команда сыграет в Париже против Франции, а 16-го — примет Исландию в Варшаве.

Как сообщал OBOZ.UA, добыв две победы в матчах против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1), сборная Украины по футболу сильно улучшила свои шансы на выход в финальную часть ЧМ-2026. Уже опубликованы расклады, при которых подопечные Реброва:

занимают 1-е место в таблице и выходят на мундиаль

занимают 2-е место в таблице и выходят в плей-офф

занимают 3-е место и никуда не выходят

