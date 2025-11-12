Франция – Украина: все подробности матча отбора ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины в четверг, 13 ноября, проведет предпоследний матч группового турнира квалификационного раунда к чемпионату мира 2026 года. "Сине-желтые" под руководством Сергея Реброва сыграют с лидерами отборочного квартета D и действующими финалистами мундиаля французами.

Встречу принимает стадион "Парк де Пренс". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Украина. Время начала – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФРАНЦИЯ – УКРАИНА

Поединок покажет видеосервис MEGOGO на канале "Megogo Футбол 1" вместе с традиционной студией и экспертами. Также прямой эфир можно будет увидеть бесплатно в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях на "Megogo Спорт". Региональные каналы "Суспільного" трансляцию не покажут – такие матчи там прекращены с марта 2025 года.

ПРОГНОЗ НА ФРАНЦИЯ – УКРАИНА

Явными фаворитами встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу подопечных Дидье Дешама принимаются с коэффициентом 1,19. Ничья оценивается котировкой 7,00. А показатели на успех украинцев достигают уровня 16,50.

СУДЬИ НА ФРАНЦИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Словении, которую возглавляет опытный Славко Винчич, которого называют "палачом" киевского "Динамо". Помогать ему будут лайнсмены Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Роль четвертого рефери исполнит Раде Обренович.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбbтрам (VAR), за работой которой будет следить Бастиан Данкерт из Германии.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

– Мы осознаем важность матча, он может обеспечить нам выход на чемпионат мира. Мы не должны терять самообладания. Многие наши игроки все еще отсутствуют – это мешает нам тренироваться и работать в полную силу. Меня не интересует то, что было позади. Наш долг как сборной Франции – квалифицироваться на самый большой турнир.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Для нас каждый матч очень важен. Мы понимаем, что сейчас решающие матчи. Игроки это понимают. Надо действительно очень плотно подготовиться, выходить и играть. Мы играли против Франции. Первый матч, который мы сыграли в Польше, был очень интересный. У нас были возможности, мы могли сравнять счет. У нас были шансы во втором тайме. Мы проанализировали эту игру и завтра будем пытаться набрать очки.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Франция: Меньян – Гюсто, Упамекано, Салиба, Динь – Канте, Коне – Барколя, Олисе, Нкунку – Мбаппе.

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный, Ярмолюк – Цыганков, Малиновский, Судаков – Ванат.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Французы занимают первую строчку, опережая украинцев на три пункта. "Сине-желтые" на столько же очков впереди исландцев, с которыми 16 ноября сойдутся в лобовой битве за второе место и путевку в плей-офф. В первом круге "ле бле" обыграли "сине-желтых" в Люблине 2:0.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал точный счет на матч отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу Франция – Украина.

