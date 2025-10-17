УкраїнськаУКР
Новая боль Реброва: сборная Украины столкнулась с ужасной проблемой в отборе ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу столкнулась с беспрецедентной ситуацией в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Накануне решающих матчей с Францией (13 ноября в Париже) и Исландией (16 ноября в Варшаве) сразу 10 игроков "сине-желтых" находятся под угрозой дисквалификации.

Согласно регламенту квалификационного этапа к мундиалю футболист автоматически пропускает следующий матч после того, как получит вторую желтую карточку за время турнира. В нашей команде после четырех игровых дней на "горчичниках" уже "висит" весь стартовый состав полевых игроков.

Наказание от арбитров получали защитники Ефим Конопля, Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, универсал Александр Зинченко, полузащитники Руслан Малиновский, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Иван Калюжный и Николай Шапаренко. Если кто-то из них получит желтую карточку в игре с французами, он не сможет помочь сборной в ключевой битве с Исландией.

Именно по этой причине главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров заявил, что может пожертвовать поединком против "галльских петухов". В случае поражения в Париже и победы Исландии в этот же день в Баку украинцам в заключительной игре нужно будет только выигрывать у викингов для выхода в плей-офф.

Ранее OBOZ.UA привел все расклады для сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2026 года.

