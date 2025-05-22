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Искусственный интеллект назвал победителя боя Фьюри – Джошуа

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Искусственный интеллект назвал победителя боя Фьюри – Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-2-1, 24 КО) будет фаворитом в потенциальном поединке против Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Цыганский король, который объявил о завершении карьеры после второго поражения от Александра Усика (23-0, 14 КО), готов вернуться на ринг ради финансово выгодного противостояния с соотечественником.

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Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, уверен в том, что бой Фьюри и Джошуа пройдет всю дистанцию в 12 раундов. При этом вероятность победы Тайсона выше, поскольку он более техничен, чем оппонент, однако Энтони может нивелировать это преимущество Цыганского короля за счет своей мощи.

Искусственный интеллект назвал победителя боя Фьюри – Джошуа

"Бой между Фьюри и Джошуа, вероятно, будет конкурентным и, скорее всего, продлится все 12 раундов, поскольку оба бойца обладают высокой выносливостью и способностью держать удары. У Фьюри есть преимущество в техническом плане и контроле ринга, но Джошуа может компенсировать это агрессией и силой удара. Если Джошуа сможет навязать ближний бой и избежать "танца" Фьюри, у него есть шанс на нокаут. Однако Фьюри, вероятно, лучше справится с дистанционным боем и может победить по очкам. Мой прогноз: Победа Тайсона Фьюри по очкам с вероятностью 60%", – подчеркнул Grok.

Искусственный интеллект назвал победителя боя Фьюри – Джошуа
Искусственный интеллект назвал победителя боя Фьюри – Джошуа

Отметим, что поединок Фьюри – Джошуа официально не объявлен, однако промоутер Эдди Хирн и Фрэнк Уоррен работают на организацией поединка, которого ждет не только вся Великобритания, но и весь мир.

Искусственный интеллект назвал победителя боя Фьюри – Джошуа

Оба британца потерпели по два поражения от Усика. Сам украинец признавался, на что готов пойти ради проведения очного боя его бывших соперников.

Искусственный интеллект назвал победителя боя Фьюри – Джошуа

Ранее Тайсон вызвал Александра на трилогию, пообещав 100-тысячный стадион. До этого сам украинец назвал Фьюри и Джошуа среди тех боксеров, с которыми хотел бы провести свой прощальный бой.

Искусственный интеллект назвал победителя боя Фьюри – Джошуа

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик признался, общается ли с Тайсоном Фьюри после поединка в декабре минувшего года. Также украинец прокомментировал оскорбления, которыми отметился британец перед боями.

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