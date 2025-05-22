Искусственный интеллект назвал победителя боя Фьюри – Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-2-1, 24 КО) будет фаворитом в потенциальном поединке против Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Цыганский король, который объявил о завершении карьеры после второго поражения от Александра Усика (23-0, 14 КО), готов вернуться на ринг ради финансово выгодного противостояния с соотечественником.

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Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, уверен в том, что бой Фьюри и Джошуа пройдет всю дистанцию в 12 раундов. При этом вероятность победы Тайсона выше, поскольку он более техничен, чем оппонент, однако Энтони может нивелировать это преимущество Цыганского короля за счет своей мощи.

"Бой между Фьюри и Джошуа, вероятно, будет конкурентным и, скорее всего, продлится все 12 раундов, поскольку оба бойца обладают высокой выносливостью и способностью держать удары. У Фьюри есть преимущество в техническом плане и контроле ринга, но Джошуа может компенсировать это агрессией и силой удара. Если Джошуа сможет навязать ближний бой и избежать "танца" Фьюри, у него есть шанс на нокаут. Однако Фьюри, вероятно, лучше справится с дистанционным боем и может победить по очкам. Мой прогноз: Победа Тайсона Фьюри по очкам с вероятностью 60%", – подчеркнул Grok.

Отметим, что поединок Фьюри – Джошуа официально не объявлен, однако промоутер Эдди Хирн и Фрэнк Уоррен работают на организацией поединка, которого ждет не только вся Великобритания, но и весь мир.

Оба британца потерпели по два поражения от Усика. Сам украинец признавался, на что готов пойти ради проведения очного боя его бывших соперников.

Ранее Тайсон вызвал Александра на трилогию, пообещав 100-тысячный стадион. До этого сам украинец назвал Фьюри и Джошуа среди тех боксеров, с которыми хотел бы провести свой прощальный бой.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик признался, общается ли с Тайсоном Фьюри после поединка в декабре минувшего года. Также украинец прокомментировал оскорбления, которыми отметился британец перед боями.

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