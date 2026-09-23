Вашингтон пригласил Путина принять участие в саммите G20, который состоится в Майами, – Рубио

Соединенные Штаты пригласили российского диктатора Владимира Путина принять участие в саммите G20, который состоится в Майами в декабре. Там считают, что присутствие главы Кремля может стать возможностью для его встречи с американским президентом Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами.

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Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире американского телеканала One America News. По его словам, Вашингтон открыт для новой встречи президентов США и РФ при условии достижения результатов.

США ожидают участия Путина в саммите G20

"Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем это возможностью для него взаимодействовать не только с президентом (Трампом. – Ред.), но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение. В декабре появится такая возможность, если это произойдет", – подчеркнул он.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон не исключает новых контактов между Трампом и Путиным, если для такой встречи будет конкретная цель и возможность достичь результата. По его словам, президенты "разговаривали как минимум десять раз" после возвращения Трампа в Белый дом.

Рубио объяснил подход Трампа к переговорам

Рубио подчеркнул, что американский лидер открыт для контактов с широким кругом мировых лидеров, даже если их позиции существенно различаются. Ведь Трамп в своих международных контактах в большей степени руководствуется прагматическим подходом и здравым смыслом, чем традиционными политическими подходами. По его мнению, переговоры только с теми, кто разделяет твою позицию, могут быть комфортными, однако вряд ли позволяют добиваться реальных изменений.

"Чтобы решать проблемы, вы должны встречаться с людьми, с которыми вы не согласны, или с людьми, с которыми у вас могут быть какие-то разногласия", – заявил Рубио.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский лидер готов к новой встрече с Трампом, однако для ее проведения необходимо официально согласовать такой контакт. В то же время на данный момент никаких конкретных планов относительно новой встречи нет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом заявил, что готов к переговорам с Россией, однако сомневается, что на это согласится российский диктатор Путин.

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