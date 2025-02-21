Будет грандиозный бой: Тайсон Фьюри возвращается в бокс – СМИ

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) начал готовиться к возвращению в боксе. Цыганский король всерьез рассматривает возможность возобновить карьеру, о завершении которой он объявил в середине января после поражения в реванше от Александра Усика (23-0, 14 КО).

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Об этом информирует издание Boxing Kingdom на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По данным источника, Фьюри настроен не просто вернуться на профессиональный ринг, а сделать до конца года долгожданный бой с соотечественником Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

В свою очередь тренер Бен Дэвисон в интервью порталу Oddschecker назвал как никогда высокими шансы на организацию поединка двух британцев, пишет портал Boxing Scene.

"Я бы сказал, что шансы на это высоки как никогда с появлением Riyadh Season, который помог объединить всех промоутеров и вещателей. Когда ты боксируешь, важно иметь партнера по танцам, а эти двое уже давно являются партнерами друг друга", – сказал наставник Джошуа.

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Тайсон возвращался на ринг.

В минувшем году британец дважды проиграл Усику. В мае наш соотечественник был сильнее раздельным решением судей, а декабрьском реванше добыл победу единогласным решением.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о том, что Тайсон Фьюри готовится сделать "несколько серьезных заявлений" после завершения карьеры. Кроме того, в команде Александра Усика назвали глупцами критиков британского боксера.

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