Бой до конца года: в Британии анонсировали суперкамбэк Тайсона Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) планирует возобновить карьеру, о завершении которой он объявил после поражения в реванше от Александра Усика (23-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британского боксера, уже дал согласие на проведение поединка против соотечественника Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

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Об этом информирует британское издание GB News. По его данным, оба представителя супертяжелого веса выразили готовность выйти в ринг и провести один из самых ожидаемых боев нынешней эпохи королевского боксерского дивизиона.

Ожидается, что противостояние состоится до конца года на легендарном стадионе "Уэмбли", за что категорично выступают оба британца. Официально поединок с возможным обязательным реваншем должен быть объявлен в ближайшие недели.

Отметим, что Фьюри и Джошуа договорились о поединке в 2022-м году, но он был сорван. Недавно Усик рассказал о том на, что готов пойти ради противостояния британцев.

Напомним, Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Тайсон возвращался на ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok сделал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа за звание "короля Великобритании".

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