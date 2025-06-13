Искусственный интеллект назвал единственный вариант поражения Усика от Дюбуа

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) сможет победить Александра Усика (23-0, 14 КО) только благодаря остановке поединка. Британец может реализовать свое превосходство в мощи, но против более техничного оппонента не сможет отпраздновать триумф, пройдя всю дистанцию в 12 раундов.

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Такой прогноз на поединок супертяжей сделал искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Нейросеть полностью исключает победу Дюбуа по очкам, предполагая, что Усик просто перебоксирует оппонента, как он это делал уже множество раз.

Компьютер уверен, что британскому боксеру следует полагаться на один нокаутирующий удар, постоянное давление с серией джебов или удары по корпусу. Он также напоминает, что Дюбуа значительно моложе Усика.

"Наиболее вероятный способ победы Дюбуа – это нокаут или технический нокаут в середине боя или поздних раундах за счет ударов по корпусу, агрессивного давления и точного мощного удара. Однако Усик остается фаворитом (коэффициент 1,20 против 4,33), и Дюбуа потребуется идеальное выполнение плана на бой, чтобы преодолеть его мастерство", – резюмировал ИИ.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

Бой состоится 19 июля в Лондоне.

На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

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