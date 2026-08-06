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Супруга тяжелобольного Джо Байдена назвала первый симптом, который сигнализировал о его "агрессивном" раке

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
2,2 т.
Джилл Байден рассказала о первом симптоме тяжелой болезни мужа
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Супруга 46-го президента США Джо Байдена, у которого диагностировали рак простаты, – Джилл Байден – назвала первые тревожные звоночки, которые указывали на серьезные проблемы со здоровьем мужа. По ее словам, еще до выявления тяжелого заболевания государственный деятель "просыпался по семь раз за ночь".

В интервью для проекта Let’s Talk Off Camera Джилл Байден отметила, что сообщала о тревожном поведении мужа врачам Белого дома, однако это не вызвало особой реакции, поэтому она думала, что "вопрос решен". Но реальность оказалась совсем другой.

Джилл Байден отметила, что до определения диагноза Джо Байден часто просыпался

"Это продолжалось и после того, как мы покинули Белый дом (в январе 2025 года). Я сказала: "Джо, нам нужно поехать к Джефу в Филадельфию – что-то не так", – вспомнила бывшая первая леди США.

Тревожные предчувствия не обманули Джилл Байден. В мае прошлого года врачи обнаружили у Джо Байдена агрессивную форму метастатического рака простаты. Как отметила супруга политика, ему придется "жить с онкологией до конца жизни", ведь болезнь диагностировали тогда, когда она распространилась на костную ткань.

"Нам приходится уделять этому внимание каждые три месяца: проходить обследования и принимать лекарства. Для каждого, кто прошел этот путь борьбы с раком, а я делала это много раз вместе с членами моей семьи, в частности, вместе с Бо (старший сын Джо Байдена, который умер от рака головного мозга. – Ред.), – это постоянный процесс. Это ежедневная борьба. Я считаю, что это очень тяжело", – сказала супруга 46-го президента США.

Супруга политика отметила, что путь борьбы с онкологией нелегкий

Что известно о болезни Джо Байдена

В октябре 2025 года представители политика сообщили, что он проходит курс лучевой терапии и гормонального лечения в рамках утвержденного медицинского плана. А вот месяцем ранее Джо Байден перенес хирургическое вмешательство, так называемую операцию Муса, для удаления злокачественных клеток с кожи.

Хотя диагноз политика довольно сложный, эксперты подчеркивают, что гормональная чувствительность опухоли дает шанс эффективно контролировать течение болезни. Джо Байден находится под постоянным наблюдением врачей, а его команда не сообщает о какой-либо угрозе жизни.

Как ранее писал OBOZ.UA, Эмма Хеминг Уиллис раскрыла первый симптом, который сигнализировал о деменции ее мужа, легендарного актера Брюса Уиллиса. Им оказалось заикание, которое было присуще знаменитости с самого детства.

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