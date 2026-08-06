Супруга тяжелобольного Джо Байдена назвала первый симптом, который сигнализировал о его "агрессивном" раке

Супруга 46-го президента США Джо Байдена, у которого диагностировали рак простаты, – Джилл Байден – назвала первые тревожные звоночки, которые указывали на серьезные проблемы со здоровьем мужа. По ее словам, еще до выявления тяжелого заболевания государственный деятель "просыпался по семь раз за ночь".

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В интервью для проекта Let’s Talk Off Camera Джилл Байден отметила, что сообщала о тревожном поведении мужа врачам Белого дома, однако это не вызвало особой реакции, поэтому она думала, что "вопрос решен". Но реальность оказалась совсем другой.

"Это продолжалось и после того, как мы покинули Белый дом (в январе 2025 года). Я сказала: "Джо, нам нужно поехать к Джефу в Филадельфию – что-то не так", – вспомнила бывшая первая леди США.

Тревожные предчувствия не обманули Джилл Байден. В мае прошлого года врачи обнаружили у Джо Байдена агрессивную форму метастатического рака простаты. Как отметила супруга политика, ему придется "жить с онкологией до конца жизни", ведь болезнь диагностировали тогда, когда она распространилась на костную ткань.

"Нам приходится уделять этому внимание каждые три месяца: проходить обследования и принимать лекарства. Для каждого, кто прошел этот путь борьбы с раком, а я делала это много раз вместе с членами моей семьи, в частности, вместе с Бо (старший сын Джо Байдена, который умер от рака головного мозга. – Ред.), – это постоянный процесс. Это ежедневная борьба. Я считаю, что это очень тяжело", – сказала супруга 46-го президента США.

Что известно о болезни Джо Байдена

В октябре 2025 года представители политика сообщили, что он проходит курс лучевой терапии и гормонального лечения в рамках утвержденного медицинского плана. А вот месяцем ранее Джо Байден перенес хирургическое вмешательство, так называемую операцию Муса, для удаления злокачественных клеток с кожи.

Хотя диагноз политика довольно сложный, эксперты подчеркивают, что гормональная чувствительность опухоли дает шанс эффективно контролировать течение болезни. Джо Байден находится под постоянным наблюдением врачей, а его команда не сообщает о какой-либо угрозе жизни.

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