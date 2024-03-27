'Им повезло. До сих пор в шоке': футболист сборной Исландии прокомментировал поражение от Украины

Полузащитник сборной Исландии Даниэль Лео Гретарссон выразил уверенность в том, что Украина выиграла благодаря везению в финале плей-офф отбора на Евро-2024. 28-летний футболист отметил, что ему и его партнерам удавалось очень хорошо защищаться, а сам итоговый счет (1:2) стал для них настоящим шоком.

Об этом Гретарссон заявил в комментарии порталу mbl.is, подводя итоги поединка во Вроцлаве. Игрок гостей добавил, что игра с Украиной была одной из самых важных в его карьере, а потому принять поражение в ней крайне непросто, так как "сине-желтые" не создали большого числа голевых моментов.

"Это не то, что мы планировали. Мы хотели поехать на чемпионат Европы, но сегодня этого не произошло. Они не создавали нам много моментов, поэтому мне кажется, что им просто повезло. У нас были шансы. Когда у них был мяч, они мало что создавали. Мы хорошо себя чувствовали в обороне. Это одна из самых важных игр в карьере, и ее результат трудно принять. Ребята до сих пор в шоке", – сказал Гретарссон.

Отметим, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров откровенно рассказал о том, что происходило в раздевалке команды в перерыве матча с Исландией. В свою очередь, полузащитник гостей Йон Дагур Торстейнссон назвал поражение от Украины самым болезненным в карьере, а гол Михаила Мудрика на 84-й минуте – убийственным для его команды.

Как сообщал OBOZ.UA, определились все участники финальной части чемпионата Европы 2024 года в Германии и соперники украинской сборной. Также стало известно, сколько Украина заработала за выход на первенство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!