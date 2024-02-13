IIHF отстранила РФ и Беларусь и назначила Украине новых соперников в хоккейном отборе ОИ-2026

Сборная Беларуси по хоккею не будет соперником команды Украины в решающей фазе отборочного этапа к Олимпийским играм 2026 года. "Сине-желтые" должны сыграть на турнире в Латвии с 29 августа по 1 сентября нынешнего года, где определиться обладатель путевки на главный старт четырехлетия.

Это стало известно после того, как Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила беларусов и россиян от сезона 2024/2025, о чем сообщает официальный сайт организации. Это означает, что обе сборные пропустят чемпионат мира в мае, а команда из РБ – и олимпийский отбор.

После этом IIHF также решила пересмотреть составы группы решающего этапа квалификации Игр. Изначально украинцы должны были сыграть в Словакии с местными хоккеистами, представителями Казахстана и РБ.

Однако теперь путевку в Италию подопечные Дмитрия Христича будут разыгрывать с латышами, французами и словенцами. На ОИ попадет победитель турнира.

Также пока неизвестно, будет ли допущена к Играм сборная России. В случае отстранения РФ, ее место, вероятно, займет одна из лучших сборных, которые займут вторые место в группах отбора.

Как сообщал OBOZ.UA, хоккеисты сборной Украины мощно спели гимн после сенсационной победы над командой Польши в третьем туре второго этапа квалификации на Олимпиаду-2026.

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