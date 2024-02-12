Сборная Украины по хоккею выиграла этап отбора на ОИ-2026 и создала проблемы IIHF

Сборная Украины по хоккею впервые за 12 лет вышла в решающий этап отборочного турнира к Олимпийским играм 2026 года. Команда легендарного Дмитрия Христича накануне сенсационно выиграла преквалификацию в Польшу, опередив хозяев, а также сборные Южной Кореи и Эстонии.

Теперь "сине-желтых" поборются за путевку на ОИ-2026 в Милане. При этом Международной федерации хоккея (IIHF) может столкнуться с серьезными трудностями с организацией турнира. Наша команда должна сыграть со Словакией, Казахстаном и Беларусью.

Украинские хоккеисты могут отказаться от игры с представителями страны, которая поддерживает военную агрессию РФ в отношении Украины. В то же время допуск беларусов пока является предварительным.

IIHF утвердит участников решающего этапа отбора Олимпиады-2026 в начале февраля. Возможно, федерации придется изменить формат и отправить украинцев в одну из двух других квалификационных групп (Латвия, Австрия, Франция и Дания, Словения и Норвегия).

Отметим, что хоккейная сборная Украины первый и единственный раз играла на Играх в 2002 году, где заняла десятое место. Решающие битвы за выход на Олимпиаду в Милане состоятся 29 августа-1 сентября нынешнего года.

Как сообщал OBOZ.UA, хоккеисты сборной Украины мощно спели гимн после сенсационной победы над командой Польши в третьем туре второго этапа квалификации на Олимпиаду-2026.

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