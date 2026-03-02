Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов устроил настоящую истерику из-за операции США и Израиля против иранского режима. Бывший биатлонист обвинил американцев в желании "забрать все недра земные", а также выразил сожаление в связи с неудавшимся покушением на главу Белого дома Дональда Трампа.

Об этом Тихонов заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина пожаловался на то, что США якобы не считается с другими странами, и назвал Америку государством, которое правит миром.

"Они правят миром. Все время показывают свое истинное лицо. Сами школу разбомбили – около двухсот детей погибло. Их концлагеря ничему не научили. Цель у них одна – всех обезоружить и забрать все недра земные. Венесуэлу зацепили – забрали нефть. В Иране нефти еще больше. Жаль, что в Трампа промазали. Я его считаю политическим идиотом, никак по-другому. Им можно все, а другим нельзя ни обогащаться, ни АЭС строить. Вот такие дела", – сказал Тихонов.

Напомним, в Дональда Трампа стреляли во время его предвыборного выступления в Пенсильвании в июле 2024 года. Пуля задела щеку и ухо американского лидера. Стрелок был ликвидирован. Им оказался местный 20-летний мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Тихонов выдал фантастический бред о том, что украинцы противостоят военной агрессии РФ "для благосостояния Америки".

