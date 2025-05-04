Хоккеист сборной Украины установил уникальный рекорд XXI века

Форвард Виктор Захаров стал первым украинским хоккеистом в XXI веке, который забросил шайбу в каждом матче чемпионата мира. На турнире в дивизионе IA ЧМ-2025 он отличился шестью голами в пяти встречах, став лучшим бомбардиром как в составе сборной Украины, так и всего дивизиона.

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Перед последним туром украинцы сохраняли шансы на возвращение в элитный дивизион спустя 18 лет. Для этого нужно было не проиграть Японии в основное время. Захаров вновь показал себя лидером – уже на пятой минуте он открыл счёт, перехватив шайбу и реализовав момент в одиночку.

Позже он отдал результативную передачу на Олексия Ворону, который забросил вторую шайбу украинцев. Однако удержать преимущество не удалось – Япония сравняла счёт ещё до перерыва, а во втором периоде вышла вперёд и довела матч до победы – 3:2.

Несмотря на поражение, Захаров завершил турнир с выдающейся личной статистикой: 6 голов и 2 передачи в 5 матчах.

После завершения турнира хоккеист признался, что сам удивлён своим выступлением: "Для меня в 31 год это фантастика. Я сделал всё, что мог, и горжусь тем, как помог команде".

Сборная Украины в итоге заняла третье место в группе и не вышла в элиту. Следующий сезон команда снова начнёт в дивизионе IA.

Как сообщал OBOZ.UA, в 4-м туре ЧМ украинцы обыграли Польшу (4:1), уступая по ходу встречи.

Напомним, что украинская сборная стартовала с драматического поражения на чемпионате мира 2025 года. После этого "сине-желтые" в серии буллитов обыграли Италию. А накануне подопечные Христича разгромили Румынию.

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