'Что случилось? Я не понимаю': Ребров резко отреагировал на новости о конфликте лидеров сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров возмутился слухами о том, что футболисты команды Михаил Мудрик и Николай Шапаренко повздорили из-за игрового номера. Ранее об этом рассказывал журналист Игорь Цыганык, что, по словам наставника "сине-желтых", не соответствует действительности.

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Об этом Ребров заявил в интервью YouTube-каналу "Пряма червона". 50-летний специалист подчеркнул, что некоторые представители СМИ откровенно выдумывают новости, а Мудрик с Шапаренко совершенно спокойно определили, кто из них будет играть под 10-м номером.

"Кто это говорил? Вы всегда комментируете слухи. Не было вообще никакого конфликта. Да, Михаил пропускал игру, Николай взял этот номер, в чем проблема? Почему все распространяют какие-то слухи и всегда думают, что какая-то атмосфера не та? Что случилось? Я не понимаю. Кто сказал, что там какой-то конфликт или что? Почему вы думаете, что для игроков сборной Украины это стоит на первом плане? Поговорили, спросили, это нормальные вещи. Так делают все игроки-профессионалы, которым не 15 лет", – сказал Ребров.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что один из игроков сборной Украины нарушил негласное дисциплинарное правило и провел ночь с женой накануне старта команды на чемпионате Европы 2024 года.

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