Ребров рассказал, как в Европе устраивают подставы сборной Украины

Европейские футбольные клубы категорически выступают против того, чтобы их украинские легионеры проводили тренировочные сборы в родной стране. Именно по этой причине национальная сборная организовывает подготовку к официальным матчам за границей.

Видео дня

Об это в интервью YouTube-каналу "Пряма червона" заявил главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров. По его словам, тренерский штаб и футболисты национальной команды ждут возможности не только тренироваться в Украине, но и, наконец, сыграть матч перед родными зрителями.

"Я бы с удовольствием хотел провести тренировочные сборы в Украине, но европейские клубы не отпускают наших легионеров сюда. Сейчас это невозможно, к сожалению. Я уверен, что все игроки хотят играть в Украине для своих болельщиков. Я не могу сказать, что, если мы играем в Польше или Чехии, то там нет наших. Все болельщики – наши. Но когда ты играешь в Украине, это совсем другое дело, совсем другие эмоции. Мы все желаем и надеемся, что как можно скорее вернемся. Я думаю, что это будет не только прекрасно, но и важно для наших людей", – сказал Ребров.

Ранее тренер сборной резко высказался о новостях о конфликте в команде между лидерами полузащиты. Также Ребров был вынужден внести изменения в состав "сине-желтых" перед решающими матчами Лиги наций.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что один из игроков сборной Украины нарушил негласное дисциплинарное правило и провел ночь с женой накануне старта команды на чемпионате Европы 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!