Ребров сообщил об очередной потере сборной Украины на матч с Грузией

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат не поможет сборной Украины в матче с Грузией в Лиге наций, который состоится 16 ноября в Батуми. Лучший бомбардир столичного клуба в нынешнем сезоне (9 голов) получил повреждение и не успел восстановиться к игре.

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Об этом на пресс-конференции объявил главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наставник сборной также добавил, что в общей группе тренируется нападающий "Ромы" Артем Довбик, которого беспокоило колено.

"Артем провел первую тренировку. Посмотрим, сможет ли он сыграть. К сожалению, есть много игроков, у которых есть микроповреждения. После переездов достаточно уставшие футболисты тех же "Динамо" и "Шахтера". К сожалению, не сыграет Владислав Ванат, он еще восстанавливается. Надеюсь, он вернется в следующий поединок. Игроки, которые выйдут на поле, понимают ответственность этого матча. Я уверен, что все они выйдут и будут тягаться за Украину", – сказал Ребров.

Ранее тренер украинской команды был вынужден отказаться от услуг вратаря "Реала" Андрея Лунина, защитника "Динамо" Александра Тымчика, а также игроков средней линии Виктора Цыганкова из "Жироны" и капитана киевского гранда Виталия Буяльского.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров резко высказался о новостях о конфликте в команде между лидерами полузащиты. Также он рассказал о подставах "сине-желтым" со стороны топ-клубов Европы.

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