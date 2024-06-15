Группа А на Евро-2024: календарь, расписание трансляций, таблица, результаты

Хозяева чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии традиционно попали в группу А на первом этапе турнира. Команда тренера Юлиана Нагельсмана попала в финальную часть первенства без квалификационных матчей, а в официальных играх участвовали еще на ЧМ-2022, который покинули после трех поединков.

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Соперниками Бундестим на домашнем первенстве стали сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии, с которой немцы сыграли больше всех матчей в истории (53).

Матчи квартета можно увидеть на видеоплатформе Megogo и региональных каналах "Суспильного".

КАЛЕНДАРЬ ГРУППЫ А НА ЕВРО-2024

1-й тур

14 июня, 22:00. Германия – Шотландия – 5:1 / ОТЧЕТ

15 июня, 16:00. Венгрия – Швейцария. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

2-й тур

19 июня, 19:00. Германия – Венгрия. Трансляция: MEGOGO

19 июня, 22:00. Шотландия – Швейцария. Трансляция: MEGOGO

3-й тур

23 июня, 22:00. Швейцария – Германия. Трансляция: MEGOGO

23 июня, 22:00. Шотландия – Венгрия. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф. Сборная, которая займет третье место сможет попасть в игры на вылет, если станет одной из четырех лучших команд среди ставших третьими в своих квартетах.

ТАБЛИЦА ГРУППЫ А НА ЕВРО-2024

Как сообщал OBOZ.UA, портал Goal.com вынес вердикт сборной Украины на Евро-2024. А знаменитый тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич назвал главную проблему команды.

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