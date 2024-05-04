Вратарь сборной Украины по футболу выиграл для 'Реала' чемпионат Испании

Мадридский "Реал" стал чемпионом Испании по футболу сезона 2023/2024. Королевский клуб досрочно выиграл Ла Лигу после того, как в 34-м туре обыграл "Кадис" (3:0), а главный конкурент "Барселона" в параллельном матче уступила "Жироне" (2:4).

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти комментируя этот успех оценил игру голкипера сборной Украины Андрея Лунина.

"Тибо Куртуа очень важен для нас. Но у нас есть Лунин, которые провел впечатляющий сезон. Мы находимся там, где находимся, только благодаря Лунину", – сказал Анчелотти.

Лунин перешел в "Реал" из "Зари" в 2018 году. В 2019 году он продлил контракт до 2025 года, хотя сделка официально не была объявлена клубом.

Он стал основным вратарем "Реала" в отсутствие Куртуа, который получил повреждение связок колена еще в августе.

Кепа Аррисабалага из "Челси" был взят в аренду в августе прошлого года, но получил травму в ноябре, что дало возможность Лунину закрепиться в основном составе.

31-летний Куртуа пропустил весь сезон и в марте нуждался в еще одной операции на колене, когда у него произошел регресс.

Лунин сыграл 29 матчей во всех турнирах в этом сезоне, сохранив 10 чистых счетов в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, на этой неделе мадридский "Реал" сыграл вничью в гостях мюнхенской "Баварии" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Матч на "Альянц Арене" завершился со счетом 2:2, а Лунин пропустил два гола за 4 минуты.

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