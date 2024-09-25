Где смотреть сборную Украины в четвертьфинале чемпионата мира по футзалу. Расписание трансляций матча с Венесуэлой

Сборная Украины в воскресенье, 29 сентября, проведет четвертьфинальный матч на чемпионате мира по футзалу, который проходит в Андижане, Бухаре и Ташкенте. Подопечные Александра Косенко сыграют с командой Венесуэлы. Начало в 18:00 по киевскому времени.

Видео дня

Прямую трансляцию из Узбекистана у себя на сайте и на Youtube-канале организует "Суспильне.Спорт". Также показ будет доступен на региональных каналах "Суспильного" ("Суспильне.Киев", "Суспильне.Полтава" и.т.д.), которые в бесплатном доступе есть в эфирном цифровом вещании T2.

Накануне в 1/8 финала сборная Венесуэли сенсационно обыграла команду Испании. Поединок в Андижане завершился со счетом 2:1. 24 сентября в 1/8 финала украинцы обыграли команду Нидерландов – 3:1.

21 сентября "желто-синие" победили Афганистан и вышли в плей-офф чемпионата мира, который в эти дни проходит в Узбекистане. Матч третьего тура группового этапа завершился со счетом 4:1.

Во втором туре мундиаля украинцы одолели представителей Африки из Анголы – 7:2. На старте чемпионата мира по футзалу наши парни с треском проиграли команде Аргентине.

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