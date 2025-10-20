Где смотреть 'Самсунспор' – 'Динамо': расписание трансляций матча Лиги конференций

Киевское "Динамо" в четверг, 23 октября, проведет очередной матч основного этапа Лиги конференций. Во втором туре третьего по значимости европейского клубного турнира подопечные Александра Шовковского сыграют на выезде с представителем турецкой Суперлиги "Самсунспором".

Поединок принимает стадион "Самсун Йени Ондокуз Майис". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Самсунспор" – "Динамо". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут сделать это у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Команды никогда не играли друг с другом в официальных матчах. Букмекеры считают фаворитом хозяев поля. Ставки на победу "Самсунспора" принимаются с коэффициентом 1,95. Ничья оценивается котировкой 3,25. А показатели на успех киевлян достигают уровня 3,60.

На минувших выходных "Динамо" в пятый раз подряд сыграло в ничью в чемпионате Украины, упустив победу над "Зарей". В свою очередь команда из Самсуна обыграна на выезде "Кайсериспор" 3:1 и вышла на шестое место в турнирной таблицы турецкого первенства.

Напомним, в стартовом матче Лиги конференций "бело-синие" проиграли "Кристал Пэлас" 0:2.

