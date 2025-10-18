Пятая ничья подряд. 'Динамо' на последних минутах упустило победу над 'Зарей'. Видео

Луганская "Зоря" и киевское "Динамо" сыграли вничью в 9-м туре УПЛ. Поединок на стадионе им. Лобановского завершился со счетом 1:1.

Для подопечных Шовковского это 5-я игра подряд без победы. До этого столичные футболисты играли с "Оболонью" (2:2), "Александрией" (2:2), "Карпатами" (3:3) и "Металлистом 1925" (1:1). Последний раз "Динамо" побеждало в УПЛ 31 августа — в матче против "Полесья" (4:1).

Игра началась осторожно, обе команды действовали сдержанно, но уже к середине первого тайма инициативу перехватили киевляне, пытаясь создавать опасные моменты через Буяльского и Огундана. Несмотря на это, моменты у ворот обеих команд возникали эпизодически: Буяльский имел шанс выйти один на один, но поскользнулся, а Волошин не сумел пробить в створ после передачи на убойную позицию.

В компенсированное время первого тайма был спорный эпизод: Вантух пытался пяткой прервать прострел с фланга, но попал мячом себе в руку. Судья этот момент проигнорировал и команды ушли на перерыв при нулевом счёте.

Во втором тайме "Динамо" контролировало мяч и создавал давление на оборону соперника. На 62-й минуте усилия киевлян принесли результат: Караваев сделал точную передачу на Буяльского, который пробил низом под штангу с 13 метров, открыв счёт.

После гола команда Шовковского пыталась удерживать инициативу и контролировать темп, выпустив второго опорника для защиты результата.

Однако на 84-й минуте "Зоря" сравняла счёт. Андушич с фланга сделал точный навес на Будківського, который выиграл верховую дуэль с Поповым и головой отправил мяч в сетку, установив итоговый счёт 1:1.

До финального свистка команды обменялись редкими моментами, но больше голов забито не было.

В турнирной таблице "бело-синие" идут на втором месте.

