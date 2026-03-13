Был завербован врагом: СБУ задержала военного-предателя, который готовил убийство командира Третьего армейского корпуса Билецкого. Фото

Силовики военной контрразведки Службы безопасности Украины при содействии главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командующего Сил беспилотных систем ВСУ задержала завербованного агента, который готовил убийство командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого. Агент готовил прицельный ракетно-бомбовый удар по локации украинского генерала в зоне боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ и Офиса генпрокурора в пятницу, 13 марта. Для корректировки воздушной атаки, россияне завербовали дроновода из другой бригады, которая выполняет задачи в Харьковской области.

Что известно

Как стало известно, фигурант пытался получить информацию овремени и месте прибытия Билецкого на позиции своего соединения. Чтобы собрать разведданные, агентиспользовал свой доступ к служебной информации, а также попытался завуалированно выспрашивать "грифованную" информацию у коллег по службе.

"Одновременно с этим фигурант должен был "слить" оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел", — говорится в сообщении

Силовики СБУ разоблачили завербованного еще на начальном этапе его шпионской деятельности, поэтапно документируя его контакты с оккупантами и защищая военные локации. Под конец спецоперации агента задержали на территории гарнизона, изъяв телефон, с которого он держал связь с оккупантами.

Стало известно, что его завербовали через свою бывшую жену-коллаборантку, которая проживает на временно оккупированной территории Запорожской области. Для конспирации агент регулярно удалял сообщения из переписки.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ "Госизмена в условиях военного положения". Злоумышленник взят под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы.

