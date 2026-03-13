Блог | О глупых слухах из умных источников
С авторитетной ссылкой на "собственные источники во влиятельных кругах" солидные отечественные медиа распространяют сообщения о том, что европейцы будто бы говорят Украине повоевать еще полтора-два года и даже дают на это денег,
в связи с чем якобы имеется поручение политическому руководству:
во-первых, разработать сценарий, при котором еще несколько лет не будет никаких выборов,
и, во-вторых, определить, как в такой ситуации будет работать Рада.
Война это, безусловно, очень плохо, но есть разница между вариантами 14-22 и 22-26;
деньги же от Европы это, конечно, хорошо, хотя лучше бы, разумеется, не такой ценой;
но при этом еще и весьма важно согласовать политическую часть сначала с Главной страной мира, а уже потом заниматься всяческим конституционанизмом -
ибо иначе получится как минимум не очень вежливо: кто-то может обидеться и по своей дурной привычке вспомнить то ли о козырных картах (это сам), то ли о пиджаке (это кто-нибудь рядом).
Настоящая независимость всегда имеет свою специфику пользования, во время же войны – и подавно.