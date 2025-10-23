'Самсунспор' – 'Динамо': все подробности матча Лиги конференций

Киевское "Динамо" проведет в четверг, 23 октября, второй матч основного этапа розыгрыша Лиги конференций нынешнего сезона. Команда Александра Шовковского, которая впервые в своей истории принимает участие в турнире, проведет встречу на выезде с представителем турецкой Суперлиги "Самсунспором".

Поединок принимает стадион "Самсун Йени Ондокуз Майис". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Самсунспор" – "Динамо". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА "САМСУНСПОР" – "ДИНАМО"

ГДЕ СМОТРЕТЬ "САМСУНСПОР" – "ДИНАМО"

Украинские болельщики смогут сделать это у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

СУДЬИ НА "САМСУНСПОР" – "ДИНАМО"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Исландии, которую возглавляет Ивар-Орри Кристьянссон. Помогать ему будут лайнсмены Биркир Сигурдарсон и Гюльфи Сигурдссон. Роль четвертого рефери исполнит Вильяльмюр Тораринссон.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Мануэль Шюттенгрубер.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Томас Райс, главный тренер "Самсунспора":

– Играть против "Динамо" будет однозначно сложно, поскольку они сильные соперники. Нам придется столкнуться с соперником, у которого очень сильные и эффективные игроки в переходной фазе игры. Это точно будет матч, где нам придется быть очень осторожными с нашими оборонительными планами, но мы будем играть дома, на нашем стадионе.

Александр Шовковский, главный тренер киевского "Динамо":

– Если мы говорим о нашем сопернике, то это команда, которая просто фантастически провела прошлый сезон в турецкой лиге. Благодаря финишному удачному спурту они заняли третье место. Показывают достаточно агрессивную, хорошую игру, строя свои атаки за счет скоростных игроков. Также удачно поработали во время трансферного окна, привлекли в свои ряды квалифицированных игроков и продолжают довольно удачно выступать в лиге.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Самсунспор": Каджук – Явру, Шатка, ван Дронгелен, Томассон, Макумбу, Кулибали, Хольсе, Нчам, Мусаба, Мариус.

"Динамо": Нещерет – Вивчаренко, Тиаре, Попов, Караваєв, Бражко, Михайленко, Буяльский, Огундана, Волошин, Герреро.

Напомним, в стартовом матче Лиги конференций "бело-синие" проиграли "Кристал Пэлас" 0:2.

