Где смотреть первое за 5 лет выступление Магучих на чемпионате Украины. Расписание трансляций

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Ярослава Магучих впервые с 2021 года выступит на летнем чемпионате Украины по лёгкой атлетике. Турнир пройдет во Львове с 10 по 12 июля, а финал женских прыжков в высоту станет одним из главных событий стартового дня соревнований.

Видео дня

Магучих выйдет в сектор вечером 10 июля. Финал женских прыжков в высоту начнётся в 19:50 по киевскому времени и завершит программу первого дня чемпионата.

Прямую трансляцию соревнований покажет медиаплатформа "Суспільне Спорт". Следить за выступлениями спортсменов можно будет на сайте вещателя, телеканале "Суспільне Спорт", а также на региональных телеканалах Суспільного мовлення.

Для Магучих это станет первым выступлением на летнем чемпионате Украины под открытым небом за последние пять лет. В последний раз она участвовала в национальном первенстве летом 2021 года перед Олимпийскими играми в Токио.

Одной из главных соперниц Ярославы во Львове станет бронзовый призёр Олимпиады-2024 Ирина Геращенко. Также ожидается участие Катерины Табашник, Ариадны Булыгиной, Русланы Муравской и Елизаветы Чёрной. Выступление действующей чемпионки Украины Юлии Левченко пока остаётся под вопросом из-за восстановления после травмы (на видео ниже).

Перед домашним стартом Магучих проведёт 10-дневный тренировочный сбор в Украине. В нынешнем сезоне она уже выиграла "золото" зимнего чемпионата Украины в помещении и одержала победы на нескольких международных турнирах.

Среди мужчин в секторе для прыжков в высоту заявлены лидеры национальной команды Олег Дорощук, Владислав Лавский, Вадим Кравчук, Дмитрий Никитин и Роман Петрук. В беговых дисциплинах ожидается участие одной из сильнейших украинских спринтеров Дианы Гончаренко.

Ярослава в последний раз участвовала в национальном первенстве в 2021 году, когда сумела завоевать "золото", прыгнув на два метра. В двух минувших сезонах днепрянка не выходила на старты в Украине, однако в нынешнем году уже успела выиграть мемориал Демьянюка и стать чемпионкой страны в помещении.

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