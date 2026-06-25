Впервые за 5 лет: Магучих приняла неожиданное решение, связанное с чемпионатом Украины по легкой атлетике

Звездная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих приняла решение выступить на национальном первенстве, на котором она не стартовала с 2021 года. Олимпийская чемпионка Парижа-2024 отметила, что хочет завоевать наивысшую награду турнира в родной стране, который примет Львов.

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Об этом Магучих заявила в интервью "Суспильне Спорт", подтвердив свое участие в соревнованиях, который состоятся с 10 по 12 июля. Мировая рекордсменка в прыжках в высоту подчеркнула, что очень рада вернуться на чемпионат Украины на открытом воздухе, на старт которого она выходила еще перед Олимпиадой-2020.

"Я очень рада, потому что это будет мой первый чемпионат Украины на открытом воздухе за пять лет. Последний раз я выступала перед Олимпийскими играми в Токио. Я очень рада и надеюсь, что много людей придут поддержать наших спортсменов на стадионе во Львове. Поэтому ждем. Подготовка будет проходить в Украине. Такой подготовительный сбор на 10 дней. Поэтому будем тренироваться, чтобы показать лучший результат в Украине", – сказала Магучих.

Ярослава в последний раз участвовала в национальном первенстве в 2021 году, когда сумела завоевать "золото", прыгнув на два метра. В двух минувших сезонах днепрянка не выходила на старты в Украине, однако в нынешнем году уже успела выиграть мемориал Демьянюка и стать чемпионкой страны в помещении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Ярослава Магучих выиграла этап Золотого континентального тура в Загребе. Для украинки это шестой победный турнир в году.

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