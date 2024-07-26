Где смотреть футбол Украина – Марокко: расписание трансляций матча Олимпиады-2024

Олимпийская сборная Украины по футболу в субботу, 27 июля, сыграет второй матч группового этапа на Играх-2024 в Париже. Подопечные тренера Руслана Ротаня после шокирующего поражения от Ирака сразятся с марокканцами, которые в скандальной игре обыграли Аргентину.

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Встречу примет стадион "Жоффруа Гишар" в Сент-Этьене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Марокко. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет на телеканале "Суспильне Спорт", местных телеканалах "Суспильного" и на сайте "Суспильне Спорт". Кроме того, прямой эфир доступен на медиасервисе Megogo, официальном канале Олимпиады-2024.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Яков Кинарейкин ("Днепр-1"), Кирилл Фесюн ("Шахтер" Донецк), Георгий Ермаков ("Александрия").

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба – "Ворскла" Полтава), Александр Мартынюк ("Александрия"), Алексей Сыч ("Рух" Львов) , Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Максим Хлань ("Лехия", Польша), Валентин Рубчинский ("Днепр-1"), Артем Шулянский ("Александрия"), Максим Брагару, Николай Михайленко (оба – "Динамо" Киев), Владислав Велетень ("Колос" Коваливка), Олег Федор ("Рух" Львов), Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько (все – "Шахтер" Донецк).

Нападающие: Игорь Краснопир ("Рух" Львов), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Как сообщал OBOZ.UA, защитник олимпийской сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал скандальный эпизод в матче Игры-2024 с Ираком.

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