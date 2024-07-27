Украина – Марокко: все подробности футбольного матча Олимпиады-2024

Мужская сборная Украины по футболу в субботу, 27 июля, сыграет второй матч группового турнира на Играх-2024 в Париже. Подопечные тренера Руслана Ротаня в поединке, где их устраивает только победа, померяются силами с представителем Африки – Марокко.

Видео дня

Встречу примет стадион "Жоффруа Гишар" в Сент-Этьене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Марокко. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – МАРОККО

Увидеть противостояние можно будет на телеканале "Суспильне Спорт", местных телеканалах "Суспильного" и на сайте "Суспильне Спорт". Кроме того, прямой эфир доступен на медиасервисе Megogo, официальном канале Олимпиады-2024.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – МАРОККО

Фаворитами противостояния считается марокканская сборная. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,85. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех украинской команды достигают уровня 3,70.

СУДЬИ НА УКРАИНА – МАРОККО

Обслуживать встречу в поле доверили бригаде арбитров из Гондураса, которую возглавляет Саид Мартинес. Помогать ему будут соотечественники Вальтар Лопес та Кристиан Рамирес. Роль четвертого рефери исполнит датчанка Фрида Кларлунд.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить мексиканец Гильермо Пачеко.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Руслан Ротань, главный тренер сборной Украины:

– Марокко? В них состав – это практически национальная сборная. Куда дошла национальная сборная на чемпионате мира – все знают, это был полуфинал. Думаю, для наших игроков это супермотивация. Там много игроков, выступающих в европейских солидных клубах, кроме Хакими – очень много. Могу назвать пять фамилий, они на слуху во всех европейских чемпионатах.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Фесюн – Мартынюк, Таловеров, Батагов, Крупский, Рубчинский, Михайленко, Крыськив, Хлань, Брагару, Сикан.

Марокко: Эль Каджуи – Хакими, Букамир, Таргаллин, Эль Уади – Ричардсон, Эль Аззузи – Ахомаш, Эль Ханнусс, Бен Сегир – Рахими.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

После первых матчей на дне турнирной таблицы группы В находятся Аргентина и Украина. Они синхронно проиграли соперникам со счетом 1:2.

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