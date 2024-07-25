'100% нырял': игрок сборной Украины прокомментировал шокирующее поражение на старте ОИ-2024

Защитник олимпийской сборной Украины Максим Таловеров извинился за свой фол в стартовом матче ОИ-2024 с Ираком, который привел в пенальти в ворота "сине-желтых". Комментируя шокирующее поражение, футболист отметил, что в динамике момент выглядел как симуляцию со стороны соперника.

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Об этом Таловеров заявил в интервью "Суспильне Спорт". Защитник австрийского ЛАСКа также категорически не согласился с решением арбитра показать ему желтую карточку за толчок форварда сборной Ирака. Максим добавил, что должен детально разобрать эпизод.

"Пенальти? На самом деле я еще не смотрел видео. Считаю, что может и немного подтолкнул его, но он 100% нырял. Конечно, я пересмотрю, может это моя ошибка, если это пенальти. Но считаю, что это точно не желтая карточка. Конечно, я очень расстроен, потому что не имею права делать такие ошибки, если там действительно пенальти. Расстроен и извиняюсь перед командой. Если это пенальти, то мне очень досадно", – сказал Таловеров.

Ранее главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань объяснил поражение от Ирака в стартовом матче Игр-2024 в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, в группе В олимпийского футбольного турнира, где выступает сборная Украины, произошел грандиозный скандал в матче Аргентина – Марокко.

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