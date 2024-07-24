Касается и Украины. Олимпиада-2024 началась с 'самого грандиозного скандала в истории'. Видео

Олимпийская сборная Аргентины по футболу вырвала ничью (2:2) у команды Марокко на 16-й добавленной минуте. Матч соперников Украины по группе B вызвал бурный скандал в социальных сетях.

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UPD. Спустя два часа по окончанию встречи стало известно, что арбитр не засчитал гол аргентинцев из-за офсайда у Кристиана Медины. Команды будут доигрывать матч при счете 2:1 в пользу Марокко. Матч возобновился в 20:00 по киевскому времени. Сборные доиграют три минуты.

Поединок начался неудачно для аргентинцев, которые ничего не могли сделать в атаке и нанесли первый удар по воротам лишь через час игрового времени. Перед самым перерывом Марокко усилиями Суфьяна Раими забило свой первый гол, открыв счет

На пятой минуте Рахими оформил дубль, реализовав 11-метровый, который был назначен за фол аргентинцев в их штрафной.

Джулиано Симеоне, выйдя на замену, на 68-й минуте сократил отставание.

Несмотря на то, что остановок в игре было не так много, шведский арбитр Гленн Нюберг добавил 16 минут, что хватило американцам, для того, чтобы затолкать мяч в ворота соперника.

После этого злые марокканские фанаты прорвали кордоны стюардов, выбежав на поле. В аргентинских футболистов полетели петарды, а на самой арене начался настоящий хаос.

В социальных сетях болельщики называют результат несправедливым, считая случившееся самым грандиозным скандалом в истории олимпийского футбольного турнира.

Кроме того юзеры вспомнили, что Нюберг уже допускал в своей карьере несколько серьезных ошибок, за которые ему пришлось потом извиняться.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская сборная Украины по футболу свой первый поединок на ОИ-2024 в Париже проведет против команды Ирака. Начало в 20:00 по киевскому времени. Уже названы телеканалы, которые покажут встречу.

Отметим, что официальный старт XXXIII Летний Олимпийских игр состоится 26 июля, в пятницу. За 16 дней зрители увидят (где смотреть Олимпиаду) выступления спортсменов в 32 дисциплинах, где будет разыграно 329 комплектов наград.

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